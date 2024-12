El abogado de la suspendida fiscal, Elizabeth Peralta, Benji Espinoza, declaró para RPP que él fue quien la convenció de entregarse a la justicia para poder dar una imagen positiva en el proceso y no darle a las autoridades una narrativa que puedan usar en su contra. Cabe recordar que Peralta se encuentra recluida en el penal de Mujeres de Chorrillos ya que tiene un dictamen de 18 meses de prisión preventiva en su contra por ser presuntamente culpable de los delitos de tráfico de influencias y cohecho activo.

"Me reuní con la familia, les indiqué la necesidad de dejar una buena imagen y mostrar que nosotros nada debemos y era mejor su entrega. Los he podido persuadir de que eso es así y de que vamos a tener un proceso de hábeas corpus que estoy seguro de que va a poder revertir esta detención que es arbitraria", señaló Espinoza.

Asimismo, recalcó que su patrocinada no se acogerá ni a la colaboración eficaz ni a la confesión sincera porque esto da a entender el reconocimiento de una culpabilidad, que según él, no tiene la fiscal. A su vez, manifestó que la conversación que tuvo con ella le pidió que tenga fortaleza porque no es un camino fácil, pero que tenga la plena confianza en que esta situación se va a revertir a través de las vías constitucionales correspondientes.

Fiscal Peralta fue clasificada por el INPE al penal de Mujeres de Chorrillos

La fiscal suspendida Elizabeth Peralta fue trasladada al penal de Mujeres de Chorrillos, según informó el Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE). Esta medida se tomó tras la decisión del juez supremo Gustavo Álvarez Trujillo, quien respaldó la solicitud de la Fiscalía para imponerle 18 meses de prisión preventiva en relación con una investigación por su presunta vinculación en un caso que involucra al presentador de televisión Andrés Hurtado 'Chibolín' y al empresario minero Javier Miu Lei.

El 4 de diciembre, luego de permanecer un día en la clandestinidad, Peralta se presentó voluntariamente ante el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria para cumplir con la orden judicial. Su defensa aseguró que su acción no empeora la situación, ya que se trató de un ejercicio de su derecho, y añadió que la fiscal, aunque en desacuerdo con la decisión judicial, busca dar un ejemplo. Por su parte, Andrés Hurtado sigue recluido en el penal de Lurigancho.