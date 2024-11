Encuentran S/ 500,000 que no cuadra en cuenta de fiscal Elizabeth Peralta

El programa Cuarto Poder accedió a los documentos incautados en la oficina de la suspendida fiscal Elizabeth Peralta Santur el 9 de setiembre pasado, entre ellos una cuenta de ahorros cuyo saldo final al 28 de febrero del 2023 es de S/462.659. Se trata de una cuenta que no tiene mayores movimientos salvo el ingreso mensual de su remuneración.

Lo que ha llamado la atención es el origen de estos ahorros, ya que los casi S/18.000 que la representante del Ministerio Público percibe no le habría permitido acumular un ahorro de esa cuantía.

De acuerdo al auditor financiero Oscar Falconí, a quien los periodistas del programa Cuarto Poder consultaron, si la magistrada no hubiera hecho ningún gasto de su sueldo, ella habría acumulado aproximadamente S/200.000 en un año. Hecho que no sería posible teniendo en cuenta los gastos normales de alimentación, vivienda, salud, combustible y otros.

Incluso, se evaluó la posibilidad de que haya ahorrado el 10 y 15% de su remuneración, porcentaje que le permitiría obtener solo entre S/18.000 a S/20.000 anuales.



Pago veloz de deuda



Los reporteros de Cuarto Poder también dieron a conocer los movimientos de un préstamo que la fiscal canceló en menos de un año.

Refirieron que Elizabeth Peralta amortizó fuertemente un préstamo bancario de S/330,000 que hizo con el fin de adquirir un departamento en el distrito de Lince. Para amortizar la deuda depositó S/230,000 de golpe. Además, Peralta Santur canceló dicho préstamo en solo nueve meses. Inicialmente, se había comprometido a pagarlo en tres años.

El informe periodístico dio a conocer, asimismo, que según su declaración jurada de ingresos, bienes y rentas, desde el año 2021 Peralta Santur obtuvo un alto crecimiento económico, especialmente en el rubro denominado “otros”.

Indican que en 2019 figura S/13,000. En el año 2020 aparece S/34,000. Mientras que en el año 2021 se consigna S/300,000. Y agregan que en los años siguientes el monto continuó en alza. Mencionan S/300,000 en 2022 y más de S/400,000 en 2023.

El próximo miércoles, se definirá si Peralta continúa su proceso en libertad.

Por tráfico de influencias

La suspendida fiscal Elizabeth Peralta Santur es investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho pasivo específico. Ella habría recibido sobornos de Javier Miu Lei y Andrés Hurtado ‘Chibolín’, para aprobar la devolución de cuatro lingotes de oro. Actualmente tiene comparecencia con restricciones que dictó el juez Juan Carlos Checkley.