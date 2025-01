El abogado Benji Espinoza comunicó que ya no se encargará más de la defensa del ex jefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso de la República, Jorge Torres Saravia, acusado de liderar una presunta red de prostitución que operaba en las instalaciones del Parlamento. Espinoza, aclaró que renunció el pasado 26 de diciembre de 2024, cuando su ex patrocinado acudió a Comisión de Fiscalización con la finalidad de declarar sobre el caso.

"Yo lo he acompañado hasta la citación en el Congreso, básicamente es por un tema de honorarios, acogió la propuesta para el Congreso entonces lo demás ya no. No fue por eso (por una posible contradicción de Torres), fue por un tema de honorarios. Hasta el momento en el que he participado no hubo ninguna prueba que establezca lo contrario (acerca de su inocencia). En el tema de este caso, yo le hice un par de propuestas y la propuesta que se ha acogido es para el Congreso, por eso lo acompañe hasta ahí", dijo Benji Espinoza a Willax.

Torres Saravia, vinculado al partido Alianza para el Progreso de César Acuña, llegó al Congreso de la mano de Luis Valdez, excongresista de APP y mano derecha de Acuña; sin embargo, su nombre tomó notoriedad cuando fue implicado en el ataque a Andrea Vidal, joven abogada de 28 años y extrabajadora del Legislativo, que recibió varios balazos en circunstancias que se dirigía a casa de sus padres lo que generó su deceso el pasado 17 de diciembre, tras varios días de agonía en el Hospital 2 de Mayo.

Al respecto, el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, también militante de APP, retiró a Torres Saravia del cargo de jefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso. En la actualidad, su cargo lo ocupa Ángel Delgado, quien dijo en una entrevista que fue Alejandra Aramayo, excongresista del fujimorismo y afiliada, actualmente, a Alianza para el Progreso (APP), la persona que lo recomendó para ejercer el cargo.

Congreso: Oficial Mayor, Giovanni Forno, no responde quién recomendó a Torres Saravia

El pasado 26 de diciembre, el Oficial Mayor, Giovanni Forno, se presentó en la Comisión de Fiscalización que preside el congresista Juan Burgos y confirmó que contrató a Jorge Torres Saravia como jefe de la Oficina Legal y Constitucional, pero que no recordaba quién se lo recomendó o quien le proporcionó el CV.

"Debito a esto las bancadas de Honor y Democracia, Podemos Perú, Bloque Democrático Popular y Bancada Socialista han presentado un oficio a Eduardo Salhuana, con las firmas de los parlamentarios, exigiendo el cese de labores de Giovanni Forno en el Legislativo. Cese inmediato del oficial mayor en atención a los serios cuestionamientos a su trabajo, en particular por la negligente y a su falta de transparencia para la designación de profesionales que van a ocupar cargos de jefatura dentro del Parlamento, situación que viene ocasionando un grave prejuicio a la imagen del Congreso y el correcto desempeño laboral de los trabajadores de este poder del Estado", se lee en el documento.