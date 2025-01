Una nueva renuncia sacude las filas de Alianza para el Progreso (APP), el partido político liderado por César Acuña, actual gobernador de La Libertad. En esta ocasión, David Andrés Morales Cárdenas, quien ingresó a la agrupación con el objetivo de postular como alcalde de Villa María del Triunfo en las elecciones distritales, ha presentado su renuncia formal.

"Me dirijo a usted con el propósito de comunicarle mi decisión de presentar, por motivos estrictamente personales, mi renuncia irrevocable a la militancia en el Partido Político Alianza para el Progreso (APP). Agradezco profundamente la oportunidad de haber formado parte de esta organización política bajo su liderazgo", señala la misiva dirigida al líder del partido.

Carta de renuncia de David Morales a APP | Fuente: Difusión

De acuerdo con el Registro de Organizaciones Políticas (ROP), Morales Cárdenas se encontraba afiliado a APP desde el 25 de septiembre de 2024, sin embargo, pese a su reciente militancia en el partido de César Acuña, las tres ocasiones en que Morales Cárdenas postuló a cargos públicos fueron bajo la bandera de Somos Perú, partido en el que militó entre 2017 y 2024. Durante este periodo, intentó sin éxito acceder a los puestos de alcalde distrital de Villa María del Triunfo en dos ocasiones (2018 y 2022) y de congresista de la República representando a los peruanos en el extranjero (2020). Cabe mencionar que el mencionado, también, militó en Renovación Popular por un breve periodo entre mayo y julio de 2014.

Historial de afiliación de David Andrés Morales Cardenas dentro del Registro de Organizaciones Políticas | Fuente: ROP.

Crisis en APP: Francis Allison también renunció al partido de César Acuña

La renuncia de Morales Cárdenas se suma a la de Francis Allison, actual alcalde de Magdalena del Mar, marcando la segunda salida de miembros destacados de APP en menos de 24 horas. Allison informó a la dirigencia del partido su decisión de dejar la organización política.

"Por medio de la presente me dirijo a usted (César Acuña) para presentar, de conformidad con lo establecido en la Ley de Organizaciones Políticas y lo dispuesto en la Resolución N° 0045-2024-JNE, mi renuncia como militante afiliado al Partido Político Alianza para el Progreso", expresa el documento enviado por el burgomaestre.

Recientemente, Allison reveló que César Acuña le había propuesto postular a la Alcaldía de Lima Metropolitana para 2026. "Es muy probable. ¿Por qué no puedo decir sí o no? Porque soy miembro de un partido, de APP, y por ley los partidos tienen democracia interna. Se me ha pedido, por supuesto", declaró antes de su renuncia a un medio local.

Las continuas renuncias en APP ocurren en un contexto de cuestionamientos al partido debido al caso Jorge Torres Saravia, quien es señalado como líder de una presunta red de prostitución dentro del Congreso de la República. Torres enfrenta acusaciones relacionadas con su vínculo cercano a Luis Valdez, secretario general de APP, de quien habría sido asesor.

A esto se suma la polémica en torno a Eduardo Salhuana, militante de APP y actual presidente del Congreso, quien ha sido criticado por su manejo de las investigaciones sobre este caso. Incluso, algunos congresistas han manifestado su apoyo a una eventual censura en la Mesa Directiva del Parlamento.