La joven profesora Leyla Yaneli Cristóbal Penadillo de 27 años desapareció el último 30 de diciembre en el distrito de El Agustino luego de fue agredida físicamente por Roberto Palomino, a quien las autoridades encontraron muerto en la carceleta de la Comisaría PNP San Cayetano. Dicho ciudadano estuvo en la dependencia policial mencionada luego de brindar su declaración ante la División de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú (Depincri). Ante ello, la madre de la joven Zoraida Penadillo pidió a las autoridades que continúen con la búsqueda de su hija.

Asimismo, solicitó que se intervenga el celular del fallecido para encontrar algún indicio del paradero de la profesora de nivel inicial.

“Tengo impotencia por no saber nada de ella. Seguimos pegando afiches por todo el distrito, casa por casa ,y pedimos que se comuniquen con nosotros si saben algo. Es la desesperación de una madre que no sabe nada de su hija desde hace una semana (…) Yo recién me he enterado por la Policía que (Roberto y Leyla) tuvieron una relación de tres años”, declaró a este medio.

Madre de joven desaparecida solicita ayuda

Zoraida Penadillo indicó que viajó desde Áncash a Lima al conocer sobre la desaparición de su hija y señaló que la última vez que la vio fue en nochebuena. Además, reveló que, según la PNP, el principal sospechoso de la desaparición de Leyla Cristóbal Penadillo había afirmado desconocer el paradero de la joven.

"No cesen en la búsqueda hasta encontrarla (…) Lo único que pido es eso. Los policías dijeron que el fallecido no dijo nada, que su respuesta fue 'no sé nada, no me acuerdo, no sé'. No ha dicho nada concreto", manifestó.

Crean usuario de TikTok para buscar a la profesora desaparecida

Por su parte, sus compañeras de la docente, crearon una cuenta en Tik Tok con el nombre de Encontremos a Leyla, con el fin extender la noticia de la desaparición para dar con su paradero. “Queremos que la gente nos ayuden a compartir porque son varios días que no sabemos nada de nuestra amiga” precisaron.

Entre tanto, continúan recorriendo las calles de El Agustino, pegando afiches, preguntando a los vecinos y revisando cámaras de seguridad.