Globos de Oro 2025: Viola Davis, el testimonio de una estrella

El talento de Viola Davis había abrumado a Meryl Streep desde la primera lectura del guion de La duda (2008). La célebre actriz, la siguió por los pasillos, maravillada. En la Gala Inaugural de los Globos de Oro 2025, la nominada a 21 premios Óscar fue la encargada de entregarle el reconocimiento anual Cecil B. DeMille. “Me siento como si alguien me hubiera prendido fuego”, comentó Davis. Streep agregó, “eres una chica genial. Te seguí hasta el baño”.

Con un discurso potente, actriz que en otro momento había denunciado la discriminación y la desigualdad salarial en Hollywood. “Nací en una vida que simplemente no tenía sentido. No encajaba. Nací en la pobreza absoluta. Era traviesa. Era imaginativa. Era bulliciosa. Pero era muy pobre. Crecí en una casa con alcoholismo y rabia, infestada de ratas por todos lados. Baños que nunca funcionaban. Yo era una chica que se hacía pis en la cama y que iba a la escuela con la ropa empapada de orina. Mi vida no tenía sentido. Todo lo que me decían era que no era bonita. Por cierto, ¿qué demonios es bonita? Yo no era bonita, no era bonita. Yo solo quería ser alguien”.

Davis contó que, en medio de esa realidad, ella tenía la “magia” de observar a las personas que para otros no eran importantes. Como aquella mujer pobre parada en una esquina, congelada. “Ella se acercaba, hablaba con quienquiera que estuviera en el coche, hacía un intercambio y subía”.

Con honestidad, la actriz contó que aceptó varios personajes solo para ingresar a la industria. “Cuando empecé mi carrera acepté muchos trabajos por dinero. A veces, para una mujer negra, de piel oscura, con nariz ancha y labios grandes, eso era todo lo que había. Si hubiera esperado a que me dieran un papel bien elaborado y escrito para mí… No creo que haya nobleza en la pobreza. He visto a demasiados moribundos por falta de asistencia sanitaria. La mayoría de las veces me tocaban personajes muertos. Como la mujer parada en la esquina. Los personajes que a nadie le importan, que nadie ama. Yo los tengo. Creo que vinieron a mí porque sabían que los amaría”.

La estrella de The Help culminó su discurso recordando lo que decía su niña interior. “Obtuve el elixir. Eso es lo que me dio la actuación. Mi vida está orquestada por mí. Esa niña que era la pequeña Viola era suficiente. Dicen que las únicas dos personas a las que le debes algo son a tu yo de 6 años y a tu yo de 80 años. Viola, de seis años, está chillando. Dice: ‘Haz que escuchen esto’. Lo que está susurrando es: ‘Te dije que era una maga’”.