Ángel Delgado respalda actos violentistas de La Resistencia: “Hay que ser tolerantes”

Al mismo estilo que su antecesor, Ángel Delgado, el nuevo jefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso, no está libre de cuestionamientos. Durante una entrevista a Exitosa, el abogado y militante de Avanza País respaldó las acciones del grupo de extrema derecha autodenominado La Resistencia alegando que hacen uso de "su derecho a la protesta".

"Yo he visto que en otros lugares cuando hay posiciones de otra naturaleza, como personas que defienden el aborto, también hacen manifestaciones un poco obscenas, grotescas. (¿Tú no condenamos la intolerancia del grupo La Resistencia?) Mientras no se llegue a la violencia y no haya ningún tipo de... Me refiero a cuando usan la violencia física. Cuando tú haces un plantón y haces una protestas están dando un punto de vista. Eso es el derecho a la protesta y debe ser para todos y hay que ser tolerantes al respecto. Hay que condenar el uso de la violencia física", refirió.

Ángel Delgado subestima votación de la sierra en las Elecciones 2021: “Ahí no hay control”

En otro momento, Ángel Delgado, hizo suya la narrativa fujimorista de fraude electoral en las Elecciones del 2021, en las cuales resultó victorioso Pedro Castillo. Así lo demostró durante una entrevista a Exitosa, en la que subestimó los votos al interior del país alegando que en esos lugares "no hay mayor control".

"Yo he hecho reparos porque el Jurado Nacional de Elecciones en su momento no exhibió los documentos que hubieran permitido hacer una verificación. Una vez producido eso, estamos ante una situación de hecho y todos estamos de facto reconociendo una situación", expresó al referido medio.

"(¿O sea sí crees que hubo fraude en la elección) Yo creo que sí hubo irregularidades. No puede ser, pues que en algunas circunscripciones del país, en el interior, en la sierra, ahí donde no hay mayor control, las elecciones sean de 200 a cero a favor de una candidatura", agregó.

En ese contexto, no demoró en tildar las votaciones realizadas en regiones de "sospechosas" y emplazó al JNE a investigar ese tema. "Cuando tú tienes una distancia superior a 1 % o 2 %, eso es irrelevante, pero cuando tú estás hablando de décimas, ese tipo de votaciones sospechosas se convierten en decisivas y merecen un esclarecimiento particular. cosa que no ha habido y creo que se tomarán medidas para poder corregir, pero eso es un tema del parlamento nacional y del JNE", expresó.

Ángel Delgado asegura que había un exceso de trabajadores en la Oficina legal

Respecto a su nuevo cargo como jefe de la Oficina Legal y Constitucional del Parlamento, Delgado detalló que asumirá esta función por un plazo máximo de seis meses y se dedicará a reorganizar la estructura de esta área, enfatizando en la selección del personal necesario y competente.

"La tarea de llevar a cabo la investigación le corresponde fundamentalmente al Ministerio Público que ya tomó cartas en el asunto y la Administración está tomando las medidas para generar una especie de limpieza. Lo que a nosotros nos toca montar es sobre un terreno más o menos limpio, hacer una evaluación del personal que queda y, sobre todo, traer a nuevos profesionales que estén a la altura de las funciones. Es un cargo temporal y puntual. Mi encargo durará 5 meses o máximo 6 y consistirá en hacer una selección de personas y buscar personal cualificado", dijo.

En esa línea, destacó que en la Oficina Legal laboraban un aproximado de 34 personas, un número que podría reducirse a la mitad y responder únicamente a profesionales con las competencias para el puesto. "(La oficina) tenia 34 personas. puede reducirse a la mitad y funcionar con mayor eficiencia y transparencia. No creo que hay que poner un numero excesivo. El régimen del Congreso es un sistema de 7/28., de contratos con plazos determinados. La mayoría de funcionarios entran con esta modalidad, pero tengo entendido que hasta el 31 de diciembre ya se ha cortado eso. Hay un numero menor de empleados de carrera que también tendremos que evaluarlos", precisó.

Además, de acuerdo con Delgado, en la oficina que dirigía Torres Saravia habían personas que no cumplían ningún requisito. "No sé que hacen hombres y mujeres a los que no se le pueda hacer ni una consulta legal", aseveró.