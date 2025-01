La congresista y exministra de Educación, Flor Pablo Medina, se pronunció sobre la negativa del Congreso de la República a entregar los videos de las cámaras de seguridad en el marco de las investigaciones relacionadas con el caso de Jorge Torres Saravia, quien, según declaraciones de Juan Burgos, presidente de la Comisión de Fiscalización, presuntamente habría liderado una red de prostitución dentro del Parlamento, intercambiando favores sexuales por votos en proyectos de ley. Para Pablo, resulta insostenible que los registros de las cámaras de seguridad sean borrados cada 25 días, como lo anunció el Congreso, ya que, de ser esto cierto, se estaría ante una situación que compromete cualquier posible investigación futura.

"Estamos ante una situación muy seria, donde hablamos de crimen organizado y una red de prostitución. El presidente dice que ha dado todas las facilidades, pero ¿a quién se le ocurre? ¿Qué institución seria no conserva el registro de las cámaras? Que las imágenes solo se custodien por 25 días y luego desaparezcan es inaudito. Si alguien en el Congreso quisiera realizar una investigación, no tendría las imágenes", expresó.

La congresista, quien pertenece al grupo de parlamentarios no agrupados, aseguró que los principales responsables detrás de esta situación son los congresistas que ocupan los cargos en la Mesa Directiva. Pablo señaló que la directiva, presidida por Eduardo Salhuana, no ha cumplido con su labor desde el inicio de las investigaciones tras el asesinato de Andrea Vidal, excolaboradora de Torres Saravia: "No estábamos ante un homicidio común; aquí hay un tema de sicariato y mafias. Es necesario investigar, y esto es evidente en el contexto. Yo solicité que se pronuncien en la Mesa Directiva. ¿Dónde estaban? Todo ha sido silencio. Han ganado tiempo para que pasen las fiestas", afirmó.

En esa misma línea, la exmilitante del Partido Morado manifestó estar a favor de la censura total de la actual Mesa Directiva del Congreso. Además, criticó el viaje a China realizado por Eduardo Salhuana en medio de las investigaciones contra Jorge Torres Saravia: "Estoy de acuerdo con la censura de la Mesa Directiva. Aquí hay una responsabilidad compartida, porque llegaron en alianza. Realmente, la situación del Congreso es insostenible, y esto de 'irse a China', dejar 'las papas calientes' y no asumir responsabilidades es inaceptable".

Eduardo Salhuana niega conocer como Jorge Torres Saravia llegó a trabajar en el Congreso de la República

El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana no logró esclarecer cómo Jorge Torres Saravia, el exfuncionario vinculado a una presunta red de prostitución en el Parlamento, asumió el cargo de jefe de la Oficina Legal y Constitucional. En una conferencia de prensa, Salhuana, al igual que el Oficial Mayor del Parlamento, Giovanni Forno, aseguró desconocer quién recomendó a Torres Saravia para el puesto.

"Desconozco quién lo habrá recomendado o a quién entregó su currículum. Cuando asumimos la presidencia el 28 de julio pasado, él ya trabajaba en el área Legal y Constitucional. Al día siguiente de conocerse los hechos, fue retirado, y actualmente ya no pertenece al Congreso de la República", fueron sus palabras ante la prensa.

El presidente del Congreso explicó ante los medios que, al asumir como titular de la Mesa Directiva, Torres Saravia ya ocupaba el cargo en cuestión. Sin embargo, tras conocerse el escándalo, se defendió recordando que lo destituyó de inmediato. A pesar de esto, tanto Salhuana como Forno no han dado una respuesta concreta sobre quién presentó el currículum vitae de Torres Saravia.

Susel Paredes también esta a favor de censura a Eduardo Salhuana: "No ha asumido esta crisis con la suficiente autocrítica"

Otra congresista que también opinó sobre el desempeño de la Mesa Directiva fue Susel Paredes (Cambio Democrático-Juntos por el Perú). La exintegrante de la bancada del Partido Morado criticó el manejo de la crisis por parte de Eduardo Salhuana. Para Paredes, Salhuana carece de liderazgo, como lo demuestra su reciente viaje a China en medio de las investigaciones.

"Creo que sí (debe ser censurado), porque, para empezar, esta crisis no la ha asumido con la suficiente autocrítica. Los partidos que están en la Mesa Directiva son los mismos que estaban en la mesa anterior. El anterior presidente del Congreso pertenece al mismo partido que Salhuana", indicó.

Asimismo, la parlamentaria señaló que las acciones emprendidas por Salhuana, como el despido de Jorge Torres Saravia, no han sido adecuadas: "Ha reaccionado de forma muy tibia; despidió a este señor (Jorge Torres Saravia), pero no considero que haya sido lo suficientemente drástico", cuestionó.