Después de que se difundieran imágenes del exchico reality Joshua Ivanoff trabajando como mozo, varios usuarios criticaron al modelo. Ante ello, la influencer Ximena Galiano salió a defenderlo, resaltando que es un trabajo digno como cualquier otro.

Se sabe que Joshua Ivanoff, exintegrante de ‘Combate’, hace tiempo inició una nueva vida en Europa, alejado de la farándula. Ante ello, el portal ‘Instarándula’ recientemente reveló que está trabajando como mozo en un restaurante de estilo inglés, con lo que obtendría los ingresos para vivir en España.

Ximena Galiano sobre el trabajo de Joshua Ivanoff

Después de que las imágenes del exchico reality Joshua Ivanoff se volvieran virales en las redes sociales, la influencer Ximena Galiano salió al frente para defenderlo y señalar que se sintió identificada porque también pasó por lo mismo cuando se mudó de Perú.

“Se ha vuelto viral que a Joshua Ivanoff lo encontraron siendo mesero en Madrid. Veía los comentarios. Entiendo lo chocante o la percepción que uno puede tener de los medios públicos sobre una persona mediática”, detalló al inicio en su video de TikTok.

Asimismo, Ximena Galiano detalló que encontrarse en un país diferente, alejado de los logros alcanzados en el propio, impulsa a las personas a encontrar nuevas energías y a enfocarse en sus metas.

“Realmente, las personas que migran, como yo migré alguna vez, entendemos lo que es empezar de cero. Cuando hay un propósito o una prioridad más grande, uno hace lo que tiene que hacer porque se tiene que hacer y cualquier trabajo es digno”, añadió.

Ximena Galiano se sintió identificada con Joshua Ivanoff

Por otro lado, la creadora de contenido señaló que vivió una situación similar a la de Joshua Ivanoff, donde la necesidad de superarse en un entorno desconocido y la renuncia a ciertos privilegios evidencian su admirable carácter.

“Me sentí identificada porque, cuando yo viví en Estados Unidos para estudiar, trabajé cuidando arte en el museo de la universidad. Mi caso era distinto porque, por mi visa, no podía trabajar en algo distinto que no fuera la universidad. No podía ser mesera fuera, pero si hubiera podido, lo hubiera hecho porque el que migra y se despoja de sus privilegios en su ciudad es consciente del sacrificio que es empezar de cero y comenzar con menos contactos. Es una lucha más grande y, en mi caso, mis respetos hacia él”, finalizó al respecto.