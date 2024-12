Jefferson Farfán es una de las figuras más queridas del fútbol peruano. Tras su retiro del fútbol profesional, la ‘Foquita’ no solo ha continuado siendo una figura mediática, sino que también ha incursionado con éxito en el mundo de los negocios. A través de su nuevo centro comercial KM40, Farfán ha demostrado que su visión va más allá de las canchas. Sin embargo, su vida personal, en especial su relación con su padre, sigue siendo un tema de interés para sus seguidores.

En una reciente entrevista en un podcast, Farfán compartió detalles de su vínculo con su padre, revelando emociones profundas sobre su infancia y su relación actual. Aunque en la película biográfica del exfutbolista no muestra a su progenitor, y muchos han asumido que su relación no era cercana, Jefferson sorprendió al hablar de manera honesta sobre este tema.

¿Cómo es la relación de Jefferson Farfán con su padre Luis Farfán?

Durante la entrevista, Jefferson Farfán recordó la difícil situación económica que vivió en su niñez: "Mi papá, hasta ahora sigo esperando mi leche. Esto es algo que siempre se lo he comentado a mis amigos que me preguntan." A pesar de la ausencia de apoyo de su parte, la 'Foquita' dejó claro que siempre ha mantenido el respeto por él. "Mi mamá siempre me aconsejó a respetar a las personas, por más que no se hayan comportado de la manera correcta. Yo le tengo un aprecio a mi papá porque es mi padre, siempre lo voy a respetar", afirmó.

Luis Farfán, padre de Jefferson Farfán, contó en entrevistas anteriores que está orgulloso de su hijo. Foto: composición LR/Instagram/YouTube

El exfutbolista aclaró que, aunque la relación con su progenitor es "normal", basada en "mucha cordialidad", siempre ha mantenido el respeto como principio fundamental. “Mi papá siempre será mi papá y lo respeto mucho”, sentenció, destacando que, a pesar de los altibajos, el respeto mutuo ha sido constante en su relación.