No se halló celdas ocultas o bajo tierra en la cárcel de Bashar Al-Ásad en Siria

La revelación de los interiores del penal de Sednaya en Siria y las múltiples atrocidades que se encontraron en ella tras la toma por los rebeldes, ha dejado a la comunidad global conmocionada. Ahora conocida como el "matadero humano", la cárcel hecha por la dictadura de la familia Ásad desde 1978, ha sido el centro de atención de los medios desde el 8 de diciembre. En ese contexto, varios usuarios han difundido publicaciones afirmando que en el penal aún hay rehenes sin poder salir porque están encerrados en celdas ocultas o bajo tierra, y que por ello aún se continúa las labores de rescate. No obstante, es importante aclarar que esta información es falsa.

Las publicaciones virales vienen acompañadas de videos que muestran a los rebeldes sirios en los cuartos de seguridad de las instalaciones del recinto, enfocando las pantallas que previsualizan imágenes de las cámaras de seguridad; también se observa un video editado con varios fragmentos de los rescatistas buscando nuevos rehenes bajo las infraestructuras.

"Urgente: en Siria llevan más de 24 horas viendo por las pantallas a presos en celdas subterráneas de Sednaya y nadie encuentra cómo llegar a ellas, intentan liberar a los presos políticos que están unos tres pisos bajo tierra. Esta era la dictadura socialista Assad en Siria", afirma una de las publicaciones desinformantes en su descripción.

Publicaciones tendenciosas en las redes sociales sobre las falsas cárceles ocultas de Sednaya. Foto: captura de X y Facebook.

Rescatistas de Siria confirmaron que no se halló miles de prisioneros en celdas ocultas

Realizamos búsquedas con las palabras clave a través del buscador en Google y encontramos que la organización de rescatistas de Siria, Cascos Blancos, comunicó que la búsqueda de prisioneros ha concluido el día 9 de diciembre.

Según el informe publicado por el medio de comunicación internacional Deutsche Welle (DW), los rescatistas no encontraron celdas secretas ni sótanos ocultos que confirmen la existencia de miles de prisioneros encarcelados. En su comunicado, indicaron que llevaron a cabo una "búsqueda exhaustiva en todas las secciones, instalaciones, sótanos, patios y áreas circundantes de la prisión", gracias a la colaboración de personas que estaban familiarizadas con el penal.

En el desarrollo de dichas operaciones, los 5 grupos de rescatistas de la organización inspeccionaron los conductos de ventilación, sistemas de alcantarillado, tuberías de agua, cableado eléctrico y los cables de las cámaras de vigilancia, al igual que las entradas y salidas de los recintos. Lamentablemente, no se halló a ninguna persona más de las que se rescataron.

Este hallazgo, lejos de brindar tranquilidad a la población siria, representa la desaparición de miles de personas que nunca fueron localizadas tras las represiones de la familia Ásad. Los Cascos Blancos expresaron su profunda decepción por las familias de los miles que aún permanecen desaparecidos y cuyos destinos siguen siendo desconocidos. Asimismo, anunciaron que se llevarán a cabo investigaciones sobre los cuerpos encontrados en las fosas comunes para identificarlos y facilitar el retorno de los restos a sus familias.

Conclusión

El grupo de rescatistas de Siria, Cascos Blancos, comunicaron que no se hallaron celdas ocultas ni miles de prisioneros en la prisión de los Ásad, Sednaya. Si bien se han liberado a varios rehenes reprimidos por la dictadura de Bashar Al-Ásad, eso no significa que se deba de divulgar información no corroborada por las organizaciones competentes, mucho menos crear psicosociales que solo vulneran más a las familias afectadas por las personas que perdieron en un periodo de violencia. Por lo tanto, calificamos estos posteos como falsos.

