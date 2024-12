Manchester City vs Manchester United EN VIVO: ¿a qué hora ver el derbi por la Premier League?

Manchester City vs Manchester United jugarán a las 11.30 a. m. en el Etihad Stadium. Foto: composición de Gerson Cardoso/GLR

Manchester City vs Manchester United jugarán a las 11.30 a. m. en el Etihad Stadium. Foto: composición de Gerson Cardoso/GLR

Este domingo 15 de diciembre, el Etihad Stadium será el escenario del esperado enfrentamiento entre Manchester City vs Manchester United. El encuentro, correspondiente a la fecha 16 de la Premier League 2024-25, comenzará a las 11:30 a. m. de Perú. La transmisión será a través de ESPN y Disney Plus, lo que asegura que los fanáticos no se pierdan ni un instante de la acción. Además, puedes seguir el derbi de Manchester en La República Deportes.

Ambos equipos llegan con realidades distintas. Mientras el equipo de 'Pep' Guardiola busca recuperar su forma tras una racha negativa, los Red Devils intentarán aprovechar la situación de su rival para conseguir una victoria crucial.

Manchester City vs Manchester United: ficha del partido

Partido Manchester City vs Manchester United ¿Cuándo? Domingo 15 de diciembre de 2024 ¿A qué hora? 11.30 a. m. (hora peruana) ¿En qué canal? ESPN y Disney Plus ¿Dónde? Etihad Stadium

¿A qué hora juegan Manchester City vs Manchester United?

En suelo peruano, el enfrentamiento entre Manchester City vs Manchester United por la jornada 16 de la Premier League se jugará a partir de las 11.30 a. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.

México: 10.30 a. m.

Colombia, Perú y Ecuador: 11.30 a. m.

Bolivia y Venezuela: 12.30 p. m.

Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y Paraguay: 1.30 p. m.

¿En qué canal ver Manchester City vs Manchester United?

La transmisión del Manchester City vs Manchester United por la fecha 16 de la Premier League 2024-2025 estará a cargo de ESPN para toda Sudamérica. Además, podrás seguirlo por la plataforma de streaming Disney Plus con previa suscripción.

¿Cómo ver Manchester City vs Manchester United online gratis?

Si deseas ver Manchester City vs Manchester United ONLINE y GRATIS, podrás hacerlo por la cobertura de La República Deportes. Este medio te llevará el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del partido.

Manchester City vs Manchester United: previa

El Manchester City, actualmente en la quinta posición con 27 puntos, ha tenido un inicio de temporada prometedor, pero ha caído en un bache preocupante al lograr solo una victoria en sus últimos 10 partidos. La reciente derrota ante Juventus en la Champions League ha dejado al equipo de 'Pep' Guardiola en una situación complicada, con varias bajas importantes por lesiones y suspensiones.

Por su parte, el Manchester United, en la posición 13 con 19 puntos, ha tenido un desempeño irregular en la Premier League, aunque se destaca en la Europa League. Con dos derrotas consecutivas en la liga, el elenco dirigido por Ruben Amorim buscará revertir su suerte en este crucial derby.

Manchester City vs Manchester United: posibles alineaciones