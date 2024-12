➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 15 de diciembre, según Jhan Sandoval

Las predicciones más acertadas de este domingo 15 de diciembre llegan de la mano del reconocido astrólogo peruano Jhan Sandoval en su horóscopo de hoy. Descubre cómo se desarrollarán el amor, la salud y el dinero para los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. No te pierdas los valiosos consejos que podrían transformar tu día.

Horóscopo de ARIES 2024

(21 de marzo - 19 de abril)

Estás retrasando el inicio de un proyecto que sería exitoso, si lo sigues dilatando lo perderías. El temor de asumir mayor compromiso te hace actuar con ambivalencia y confusión, cuidado.

Horóscopo de TAURO 2024

(20 de abril - 20 de mayo)

Pelear por lo que te parece justo defender te llevaría a divisiones y más conflictos, mantén la calma. En lo familiar, la armonía volverá a tu alrededor, solo tienes que cambiar tus ánimos.

Horóscopo de GÉMINIS 2024

(21 de mayo - 20 de junio)

Te ausentarás de alguna labor confiándote en el apoyo de alguien que no cumpliría con su palabra, sé cauteloso. No retomes esa relación sentimental si no puedes recuperar la confianza.

Horóscopo de CÁNCER 2024

(21 de junio - 22 de julio)

Salen a la luz las intrigas de alguien que parecía una amistad sincera, decides tomar distancia. No retomes nada que no te brinde seguridad emocional; básate en tu experiencia y madurez.

Horóscopo de LEO 2024

(23 de julio - 22 de agosto)

Esfuérzate por consolidar ese proyecto que te interesa, será productivo y provechoso para tu economía. En el amor, no le pongas límites a alguien que no se ajustará a tus condiciones ni reclamos.

Horóscopo de VIRGO 2024

(23 de agosto - 22 de septiembre)

Un familiar se percatará sobre algunos gastos innecesarios que cometes, actuarás con mayor restricción. No pueden regresar las peleas a tu relación, si los cambios no son reales no funcionará.

Horóscopo de LIBRA 2024

(23 de septiembre - 22 de octubre)

Recibirías una noticia desalentadora en los planes que tenías pensados, paciencia, todo pasará y seguirás avanzando. Tienes que desprenderte de recuerdos que no te permiten confiar en el amor.

Horóscopo de ESCORPIO 2024

(23 de octubre - 21 de noviembre)

Conseguirás el apoyo de alguien de confianza para gestionar todo aquello que tenías estancado. En el amor, decides tomar distancia hasta calmar tus emociones, luego podrás dialogar.

Horóscopo de SAGITARIO 2024

(22 de noviembre - 21 de diciembre)

Una persona cauta y reflexiva te hará ver las desventajas de vincularte en ese proyecto que te entusiasma. En el amor, la actitud de esa persona se basa en inseguridades, necesitan conciliar.

Horóscopo de CAPRICORNIO 2024

(22 de diciembre - 19 de enero)

No descargues tensiones con alguien que en silencio estaría acumulando resentimientos contigo. En el amor, tienes que ceder si deseas recuperar la armonía en tu relación.

Horóscopo de ACUARIO 2024

(20 de enero - 18 de febrero)

Bajarás la guardia y llegarás a un acuerdo donde ambas partes se verán beneficiadas, volverá la armonía. En el amor, salen a flote temas que deberán ser aclarados; lo enfrentarás con madurez.

Horóscopo de PISCIS 2024

(19 de febrero - 20 de marzo)

Vuelve el optimismo y el deseo por culminar todo lo que dejaste pendiente. Es importante que te ordenes, especialmente si pretendes colaborar con los tuyos, de lo contrario faltarías a tu palabra.