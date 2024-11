El presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano, investigado en el caso 'Los Galácticos', confirmó haber mantenido conversaciones con César Acuña, líder de Alianza para el Progreso (APP). Lozano reconoció esta situación durante sus declaraciones en RPP, aunque indicó no recordar con exactitud algunos detalles específicos mencionados en los mensajes que se detallan en el documento fiscal de un supuesto pedido de César Acuña hacia su hijo Richard. Los mensajes forman parte de una serie de chats obtenidos por este medio, que exponen posibles vínculos entre Lozano y figuras políticas.

"Richard salió en caliente y declaró: "Bueno, parece que me están haciendo daño y creo que a la federación no le gusta que yo postule. De ahí, Richard ha intentado comunicarse conmigo por algunas razones. Yo no le pude haber contestado. Creo que pensó que tenía algo contra él o que de repente tenía alguna cosa con él, y me escribió. No sé si me llamó o me escribió, la verdad es que no recuerdo, y me pidió de favor que atendiera a su hijo, hazlo por mí. Sus declaraciones son en caliente, no recuerdo", fue la explicación de Lozano con relación a estos mensajes.

En los mensajes detallados en el documento fiscal, el líder de APP le habría escrito a Lozano, a quien se refiere como "mi querido Agustín", solicitando apoyo para Richard Acuña. Lozano responde afirmativamente, indicando que atenderá la solicitud. A esto Acuña le responde: "Humberto te va a dar un encargo". Este intercambio ha suscitado cuestionamientos sobre la relación entre Lozano y los líderes de APP, especialmente en un contexto político en el que las negociaciones y favores personales están bajo escrutinio público.

“Mi querido Agustín, por favor, trata de apoyarle a Richard, hazlo por mí. Un abrazo.”, a lo que Agustín Lozano le responde, Ok Presidente”, se lee en los mensajes del documento que La República obtuvo.

Asimismo, en esas mismas sus declaraciones, Lozano fue consultado sobre el último mensaje en el que Acuña solicitaba su apoyo para su hijo, a lo que respondió con un 'Ok, presidente'. Ante esto, explicó: 'Lo que pasa es que no se olviden de que yo soy militante del partido Alianza por el Progreso y le digo presidente con el respeto que se merece'."

Además de los chats con Acuña, se han divulgado conversaciones entre el expresidente de la Federación Peruana de Fútbol y otras personalidades políticas y públicas. Entre ellas destacan intercambios con su hijo de Acuña sobre la contratación del futbolista Paolo Guerrero y con Moisés Alarcón, identificado como funcionario del Ministerio de Energía y Minas, quien solicitó una reunión con Lozano a través de un mensaje directo.

Este reconocimiento de chats ocurre en un momento donde Agustín Lozano está relacionado con diferentes actividades políticas, incluyendo su intención de postularse a la alcaldía de Chiclayo bajo el partido APP. En un mensaje, Lozano informó a Orlando Jiménez, otro interlocutor, sobre esta aspiración, recibiendo su respaldo. Estas conversaciones han sido vistas como indicios de posibles compromisos políticos entre Lozano y el partido político de Acuña.

