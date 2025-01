Así fueron los golazos de Paolo Guerrero y Archimbaud en el triunfo de Alianza Lima ante Perú sub-20

Alianza Lima jugó su primer encuentro amistoso con miras al inicio de la Liga 1 2025 y la Copa Libertadores. El cuadro íntimo venció 2-1 a la selección peruana sub-20, con goles de Jean Pierre Archimbaud y Paolo Guerrero. Ambos futbolistas fueron titulares en el conjunto blanquiazul y mostraron un buen rendimiento.

Ante ello, en esta nota te mostramos los tantos anotados por los dos jugadores de la selección peruana que se perfilan a ser las figuras del elenco de La Victoria en esta campaña.

PUEDES VER: Andy Polo suena como fichaje de equipo campeón de Sudamérica y dejaría Universitario a cambio de millonario monto

Revive los goles de Paolo Guerrero y Jean Pierre Archimbaud en Alianza Lima

Alianza Lima empezó perdiendo el encuentro ante la sub-20 de Perú, con un autogol de Erick Noriega. Sin embargo, apareció Jean Pierre Archimbaud dentro del área para poner el empate de los íntimos, tras un buen centro por la banda izquierda.

Minutos más tarde, Paolo Guerrero quedó mano a mano contra el arquero de la Bicolor y definió a un lado para decretar el triunfo de los blanquiazules.

¿Cuál fue el primer once de Néstor Gorosito al frente de Alianza Lima?

El debut de Néstor Gorosito como técnico de Alianza Lima generó gran expectativa entre los hinchas blanquiazules, quienes esperaban ver un cambio en el estilo de juego del equipo. Gorosito apostó por un sistema equilibrado (1-4-4-2) que combinó a figuras consolidadas como Paolo Guerrero y Carlos Zambrano con jóvenes talentos que buscan un lugar en el plantel principal.

La alineación inicial incluyó a Ángel De la Cruz en el arco, respaldado por una sólida línea defensiva conformada por Marco Huamán, Renzo Garcés, Carlos Zambrano y Rait Alarcón. En el mediocampo, la experiencia de Jean Pierre Archimbaud se complementó con la habilidad de Erick Noriega y la visión de Jamir D’Arrigo y Ricardo Lagos. En ataque, Paolo Guerrero lideró la ofensiva, acompañado por Kevin Quevedo, quien generó constantes oportunidades de gol.

Miguel Trauco confirmó su fichaje por Alianza Lima

Este domingo 5 de enero, Miguel Trauco llegó a Lima y confirmó que jugará por el cuadro blanquiazul en la temporada 2025. Sin embargo, el lateral izquierdo señaló que es hincha de Universitario y que eso no iba a cambiar.

"A los hinchas de Alianza Lima decirles que de mi parte tendrán mucho trabajo y sacrificio. Yo soy hincha de la 'U' y eso no va a cambiar en nada", manifestó.

"En su momento no pensaba regresar al fútbol peruano. En este momento, cuando había una oportunidad de volver a Universitario no se comunicaron conmigo y eso me duele lógicamente", agregó.

Fichajes de Alianza Lima para el 2025

Alianza Lima ha anunciado los fichajes de 5 futbolistas para la temporada 2025. Al cuadro blanquiazul aún le quedan dos cupos de extranjeros para utilizar en esta campaña.