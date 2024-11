Abogado de Dina Boluarte recomienda a Nicanor mantenerse en la clandestinidad tras fugarse

En una reciente entrevista en RPP, Juan Carlos Portugal, abogado de la presidenta Dina Boluarte, se pronunció sobre la situación legal de Nicanor Boluarte, hermano de la mandataria, quien enfrenta un pedido de prisión preventiva por 36 meses dictado por el juez Richard Concepción Carhuancho. Portugal no solo criticó la decisión judicial, calificándola de injusta, sino que también recomendó a Nicanor no entregarse mientras se resuelve su recurso de apelación.

"Si Nicanor me está escuchando, le recomendaría que se conserve en esa condición (clandestinidad), así como se la recomendaría a cualquier ser humano que padece del flagelo de ese juez en particular. Me debo al derecho de objeción a conciencia de no acatar decisiones injustas y arbitrarias. Esperemos el recurso de apelación", declaró el abogado, dejando entrever su descontento con el accionar del juez a cargo del caso.

Portugal también abordó la posibilidad de que los hermanos Boluarte hayan tenido contacto tras la sentencia, aunque evitó confirmar o negar esta comunicación. Según explicó, la situación de Nicanor ha causado preocupación en la mandataria, quien se encuentra afectada por el pedido fiscal y las acusaciones en torno al caso 'Los Waykis en la Sombra'.

En defensa de su clienta, el abogado afirmó que la Fiscalía no ha logrado construir un caso sólido que vincule a la presidenta con las actividades ilícitas que se investigan. En ese contexto, señaló que Dina Boluarte podría acogerse a su derecho de abstenerse de declarar en caso de ser requerida. "Ella podría acogerse a su derecho de abstenerse, lo cual es válido debido a su vínculo con uno de los investigados", precisó.

Ministro del Interior evitó llamar 'prófugo' a Nicanor Boluarte

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, abordó la búsqueda de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, en una reciente entrevista. A pesar de la presión mediática, el ministro evitó calificarlo como 'prófugo' y se limitó a señalar que la Policía Nacional del Perú (PNP) está realizando las investigaciones pertinentes.

Durante su participación en el programa 'Punto Final', Santiváñez enfatizó que el Ministerio del Interior está comprometido con el cumplimiento de los mandatos judiciales. La situación de Nicanor Boluarte es compleja, ya que enfrenta un dictamen de 36 meses de prisión preventiva por su presunta vinculación con la red criminal 'Los Waykis en la Sombra'.

El ministro también fue consultado sobre la situación de Vladimir Cerrón, quien se encuentra en la clandestinidad y continúa expresándose a través de redes sociales. Santiváñez defendió el trabajo de la PNP, aunque reconoció que no han logrado capturarlo hasta el momento.