Dina Boluarte se puede comunicar con Nicanor Boluarte: aprovecharía que no existe delito de encubrimiento

El Poder Judicial ordenó que los implicados en el caso Los Waykis en la sombra, Nicanor Boluarte cumpla 36 meses de prisión preventiva mientras se desarrollan las investigaciones. De acuerdo con el juez Richard Concepción Carhuancho, el hermano de la presidenta Dina Boluarte no cumplirían con arraigo laboral ni domiciliario. Además, que su vínculo familiar con la mandataria podría significar un peligro de fuga.

Sin embargo, el paradero de Nicanor Boluarte es desconocido, incluso para sus propios abogados, por lo que el Poder Judicial ha emitido una orden de captura en su contra, quien ha pasado a estar prófugo de la justicia. En esa línea, se ha cuestionado mucho si es que Dina Boluarte estaría ayudando a su hermano o si mantendría contacto con él. En caso lo estuviera haciendo, ¿podría ser procesada?

¿Dina Boluarte podría ser investigada por ayudar a Nicanor Boluarte?

De acuerdo con Juan Carlos Portugal, abogado de la presidenta Dina Boluarte, si en un hipotético caso la mandataria se comunique con su hermano, quien se encuentra en la clandestinidad, ella no estaría incurriendo en ningún delito.

"No porque el delito de encubrimiento personal no alcanza a los familiares directos. (...) Es presidenta, pero además es ciudadana y como tal no hay un artículo que diga: 'el encubrimiento personal es exceptuado cuando los familiares se comunican o encubren a sus familiares detenidos, salvo la presidenta de la república'. No hay ninguna de esas excepciones", explicó Portugal.

Asimismo, indicó que sería totalmente legítimo que Dina Boluarte se preocupe por la salud física de su hermano Nicanor, pues alega que tendría problemas de salud.

PUEDES VER: Agustín Lozano no respondió a la Fiscalía sobre el origen del dinero sospechoso en sus cuentas

Por su parte, la periodista Rosa María Palacios, confirmó lo dicho por Portugal, indicando que según el Código Penal, cuando una persona tiene una relación de cercanía (parentesco) con alguien que está prófugo de la justicia y lo ayuda, se le excusa de esa conducta.

"Si la señora presidenta ayuda a su hermano a escapar, nuestro Código Penal la excusa de esa conducta. Se llama Excusa Absolutoria", precisó.

Agregó que durante la audiencia a cargo del juez Richard Concepción Carhuancho, él sustentó la detención preliminar de Nicanor, indicando que el imputado actuó en complicidad con su hermana, la presidenta Dina Boluarte.