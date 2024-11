El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Víctor Zanabria, confirmó que Nicanor Boluarte, hermano prófugo de la presidenta Dina Boluarte, aún se encuentra en territorio nacional. Según el alto mando policial, su ubicación ha sido rastreada mediante "informaciones de fuente humana".

"Está en el Perú. No voy a revelar su ubicación porque, de hacerlo, estaríamos alertando más de lo que ya han informado todos los medios. (…) Contamos con información proveniente de fuentes humanas, que debe complementarse con tecnología. Esperamos enfocar nuestros esfuerzos de búsqueda en esa dirección", declaró durante una entrevista con Martín Riepl en RPP.

Respecto a los planes de la PNP para capturar al hermano de la presidenta, Zanabria se limitó a señalar que hay un operativo en curso, subrayando la necesidad de prudencia en sus declaraciones para evitar revelaciones por medio de otras fuentes.

"Hay un plan para capturarlo. No lo voy a decir por qué lo evidencian después y tenemos problemas, al igual que en el caso (Vladimir) Cerrón. Nosotros hemos cumplido con el procedimiento, esperando la disposición del Poder Judicial y actuando de inmediato", afirmó.

Consultado sobre la prioridad de capturar al hermano presidencial, Zanabria aseguró que se ha emitido una alerta tanto a nivel nacional como internacional con el objetivo de localizarlo y ponerlo a disposición de las autoridades competentes.

"Tanto el sistema de requisitorias, que tiene sus equipos especiales que ya están avanzando, como en la alerta, no solo a nivel nacional, sino en todos los controles del aspecto internacional, para su identificación. Esperamos detenerlo y entregarlo a las autoridades judiciales", indicó Zanabria.

Sobre la posibilidad de que Nicanor Boluarte sea capturado antes de las fiestas navideñas, Zanabria mencionó que no puede adelantarse a dar un juicio sobre tal escenario: "No le puedo dar una fecha porque no tengo una bola de cristal. Igual con Cerrón decían 'usted debe saber', nosotros podemos hacer los indicadores de cuando podemos tener una posible captura, pero las personas no quieren ser detenidas", finalizó.

Eduardo Salhuana justifica la condición de prófugo de Nicanor Boluarte

La situación de Nicanor Boluarte ha generado opiniones diversas en el ámbito político. Eduardo Salhuana, presidente del Congreso de la República, fue consultado sobre el caso del hermano de la presidenta, quien enfrenta una orden de 36 meses de prisión preventiva por presuntamente liderar la organización criminal Los Waykis en la Sombra, dedicada a posicionar personas en puestos clave del país.

Salhuana señaló que todo ciudadano tiene derecho a defender su libertad, argumentando que un imputado, como Nicanor Boluarte, puede apelar una orden de prisión preventiva mientras esta no sea ratificada. Según el legislador, hasta que no haya una resolución definitiva, Boluarte tiene derecho a permanecer en libertad.

Sin embargo, esta postura contrasta con sus declaraciones previas del 19 de noviembre, cuando adoptó una posición más firme. En ese momento, Salhuana afirmó que su bancada, Alianza para el Progreso, ya había fijado su postura, la cual acordaba que la Policía debía capturar a Nicanor Boluarte si este no se entregaba voluntariamente. Asimismo, enfatizó que cualquier ciudadano que cometa un delito debe ser investigado por el Ministerio Público y sancionado respetando el debido proceso, subrayando la responsabilidad de la Policía en actuar en casos de fuga.

Abogado de Dina Boluarte asegura que presidenta puede comunicarse con su hermano

El abogado de la presidenta Dina Boluarte, Juan Carlos Portugal, afirmó que, en caso de que la mandataria se comunicara con su hermano Nicanor, no estaría incurriendo en ningún delito relacionado con el encubrimiento. "No, en el hipotético caso (de que se comunicara con Nicanor), el delito de encubrimiento no alcanza a los familiares directos", indicó.

Según el jurista, Boluarte estaría en su derecho de comunicarse con su hermano prófugo, ya que no existe normativa que prohíba dicha acción. "Es presidenta, pero además es ciudadana, y como tal, no hay un artículo en el Código Penal que establezca que 'el encubrimiento está exceptuado cuando los familiares se comunican o encubren a sus familiares detenidos, salvo la presidenta de la República'", comentó al respecto.