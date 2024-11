Ministro Santiváñez justifica abuso policial en manifestaciones: "La fuerza es una y es del Estado"

El ministro del Interior justificó el abuso policial cometido en las manifestaciones sociales desarrolladas en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). Al ser consultado por una intervención en la que los efectivos policiales incautaron banderolas y pancartas, Juan José Santiváñez se exaltó, alzó la voz e indicó que la "fuerza" solo puede provenir del Estado, mas no de la ciudadanía.

"La fuerza es una y la fuerza es del Estado. Aquella persona que va a manifestar pacíficamente no va con un escudo, no va con un lanza piedras, no va con artefactos pirotécnicos. No me diga usted que la fuerza son de ambos lados. La fuerza es de la Policía y del Estado", sentenció a la prensa.

Asimismo, avaló las acciones de represión de la Policía. "A la primera piedra que se lance, el diálogo se termina porque nosotros somos el Estado, somos el Gobierno y somos la Policía Nacional del Perú y su poder es constitucional", indicó.

Represión policial durante las manifestaciones

El último 14 de noviembre, fecha en la que llegaron los presidentes de China y Estados Unidos, se reportaron enfrentamientos entre la PNP y los manifestantes en el cruce de las avenidas Aviación y Canadá, en el distrito de San Borja, cerca a la sede del APEC. Hasta este lugar llegaron gremios de distintos sectores, organizaciones civiles y federaciones de estudiantes que querían expresar su rechazo a la ola de criminalidad que afecta al país.

Desde temprano, transportistas, la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), el Sutep, la Asamblea Popular Lima Sur y la Organización Nacional de Familiares de las Víctimas de las Masacres 2022-2023 se unieron en una multitudinaria marcha que iba hacia San Borja.

Mientras tanto, la Organización Nacional de Familiares de las Víctimas de las Masacres 2022-2023, junto con diversos gremios de la sociedad civil, realizaron una manifestación frente al Palacio de Justicia, seguidos de cerca por un contingente policial. Luego se desplazaron hacia las calles aledañas al foro APEC para exigir justicia por sus familiares asesinados al inicio del Gobierno de Dina Boluarte.

Los agentes cercaron a los ciudadanos empujándolos. Incluso, se ha reportado heridos y algunas detenciones.

Raúl Constantino Samillán, presidente de esta organización, comentó a La República que viajaron desde Puno, Ayacucho, Apurímac, Cusco y la selva central hasta Lima para apoyar el paro nacional. Asimismo, denunció que fueron retenidos y cercados de manera violenta por la Policía Nacional durante más de una hora para detener su protesta que es pacífica.

“Nos tuvieron prácticamente secuestrados; ni siquiera nos dejaron salir para comer. Hemos sido reprimidos violentamente por parte de la Policía cuando solo venimos a protestar pacíficamente”, reclamó.