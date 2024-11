Este 14 de noviembre se lleva a cabo el paro nacional, convocado por varios gremios de transportistas, en búsqueda de luchar contra de la ola la delincuencia y criminalidad que se registra en el país. Esta medida de protesta se realiza durante el desarrollo del Foro de Cooperación Económica Asía Pacífico (APEC 2024).

"Hemos estado en Tacna, en Moquegua, en Ayacucho, en Cusco y nuestros hermanos dirigentes han ratificado que el 13, 14 y 15 nos vamos a un paro nacional y a una marcha pacífica por el derecho a la vida. También, los dirigentes de Trujillo han ratificado que se suman a esta jornada del 13, 14 y 15. Nos vamos al paro porque estamos cansados de que el Gobierno no nos escuche", declaró Julio Campos a la prensa.

Ruta de paro nacional

Paro de transportistas EN VIVO, HOY 14 de noviembre 01:28 Anuncian puntos de concentración para nueva jornada de paro Richard Bernachea, presidente de la Alianza Gremial Nacional de Transportistas del Perú, anunció que el paro nacional comenzará a las 8:00 a.m. en la intersección de las avenidas Aviación y Canadá, en San Luis. Por su parte, Manuel Coronado Lino, secretario de organización de la CGTP, indicó que diversos colectivos y organizaciones sociales se congregarán en el Campo de Marte, en Jesús María, para iniciar su movilización, aunque aún no se ha definido su recorrido. 00:14 Miembro de Asonatri confirmó que el paro continuará hoy en todo el país Julio Campos, vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas (Asotrani), confirmó que el paro nacional de transportistas continuará este jueves 14 de noviembre en todo el país. Además, anunció que el punto principal de concentración para la nueva movilización será en el cruce de las avenidas Canadá y Aviación, desde donde los manifestantes podrían dirigirse hacia una de las sedes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), ubicada en la avenida Javier Prado. 17:09 Paro nacional de transportistas no se dirigirá al Congreso El presidente de Anitra, Martín Valeriano, indicó a la periodista Fiorella Azaña de La República, que su gremio se sumará al paro nacional de transportistas. Asimismo, aseguró que la protesta no se dirigirá hacia el Congreso. "Sabemos que la APEC se llevará a cabo en San Borja, por lo que esta vez ya no marcharemos hasta el Congreso. Las estrategias se comunicarán en el momento oportuno. Eso es todo lo que podemos confirmar hasta ahora", declaró.

El presidente de la Asociación Nacional de Conductores Profesionales del Perú, Miguel Ángel Palomino, anunció que varios gremios de transportistas se reunirán a partir de las 5:00 a. m. en diversos puntos de la Panamericana y del Centro de Lima. Asimismo, señaló que las personas que participarán del paro nacional tienen planeado reunirse en Caquetá y la Plaza Dos de Mayo, para luego protestar por las principales calles de Lima.

“Será una marcha pacífica. Queremos que la prensa internacional y los representantes se enteren de que no estamos viviendo en paz. Nos están matando y no podemos trabajar tranquilos porque todos estamos siendo extorsionados y amenazados. No podemos invitar a los dignatarios internacionales a una casa que está desordenada”, señaló.

CGTP participa de paro nacional en Perú. Foto: La República

Mientras que, la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) realizará concentraciones a las 11:00 a. m. en cuatro lugares diferentes y se dirigirá hacia Jesús María. Además, otros grupos de trabajadores se congregarán en el óvalo Tomás Valle a las 12:30 m., en el parque El Porvenir y la plaza Manco Cápac a la 1:15 p. m., y en el Paseo de los Héroes Navales a las 2:30 p. m.

Desvíos por APEC 2024

Con motivo de la ceremonia del APEC 2024, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) y la Policía Nacional del Perú (PNP) han informado sobre desvíos importantes en varias vías de los distritos de Cercado de Lima y San Borja.

Desvío del lunes 11 al viernes 15 de noviembre

Norte-Sur: Los vehículos que circulen en dirección hacia Jesús María deberán tomar la avenida Tacna.

Los vehículos que circulen en dirección hacia Jesús María deberán tomar la avenida Tacna. Sur-Norte: Los vehículos en dirección a San Juan de Lurigancho deberán usar la avenida Tacna.

Los vehículos en dirección a San Juan de Lurigancho deberán usar la avenida Tacna. Este-Oeste: Para dirigirse al Callao, se debe emplear la avenida Nicolás de Piérola.

Para dirigirse al Callao, se debe emplear la avenida Nicolás de Piérola. Oeste-Este: Los conductores deberán iniciar su trayecto en el jirón Virú, continuar por el jirón Libertad y el jirón Marañón, y finalmente girar en la avenida Abancay.

Desvío del jueves 14 al sábado 16 de noviembre

Norte-Sur: Inicia en la avenida Canadá, gira hacia la izquierda en la avenida Del Aire, conecta con Guardia Civil y termina en la avenida San Borja Norte.

Inicia en la avenida Canadá, gira hacia la izquierda en la avenida Del Aire, conecta con Guardia Civil y termina en la avenida San Borja Norte. Sur-Norte: Comienza en la avenida San Borja Norte, gira hacia la izquierda en la avenida San Luis y finaliza en la avenida Canadá.

Comienza en la avenida San Borja Norte, gira hacia la izquierda en la avenida San Luis y finaliza en la avenida Canadá. Este-Oeste: Comienza en la avenida San Luis, pasa por la avenida Canadá y concluye en la avenida Del Aire.

Comienza en la avenida San Luis, pasa por la avenida Canadá y concluye en la avenida Del Aire. Oeste-Este:

Vehículos particulares: Se puede iniciar desde cualquier acceso a Guardia Civil o Del Aire, luego pasar por San Borja Norte o la avenida Canadá, y finalizar en la avenida San Luis.

Transporte público: La ruta comienza en la avenida Del Aire y termina en la avenida Canadá.

Protesta en Cusco, Arequipa y otras regiones

El 13 de noviembre, en Cusco, los transportistas y los comerciantes de diferentes mercados de la región participaron del paro nacional y exigieron medidas de seguridad. Asimismo, los mototaxistas bloquearon las vías de salida hacia Juliaca con motitos toritos y llantas quemadas.

Paro en Puno. Foto: La República

Mientras que, en Arequipa, algunas compañías de transporte público decidieron acatar el paro nacional para participar de la protesta en contra de la delincuencia y para exigir al Gobierno implementar diversas medidas que garanticen la seguridad ciudadana. Durante la manifestación, se registró enfrentamientos entre la Policía Nacional y los protestantes. Los últimos resultaron heridos.

En cuanto a Puno, varios gremios de transporte urbano decidieron paralizar sus servicios. Asimismo, se reportó que el acceso de ingreso como de salida a Puno se encontraba restringido, además el terminal permaneció cerrado. Incluso, se registró el bloqueo del puente internacional de Ilave, que conecta Perú con Bolivia.