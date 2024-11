La periodista y productora de noticias de China Global Televisión Network (CGTN América), Oriana González, narró el impacto de las manifestaciones del paro nacional a las afuera del Centro de Convenciones de Lima, donde se desarrollaba la Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC). En ese sentido, González resaltó el ruido que generó el clamor de las protestas debido a la alta ola de inseguridad en el país en el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte.

"Lo que se ve de lejos (desde el Centro de Convenciones de Lima) es a muchas personas manifestando. Por un lado, está la APEC, allá adentro estamos todos los de prensa internacional cubriendo este evento, pero por otro, vemos otro Perú, precisamente la gente (está) molesta, esto es real lo que está sucediendo en Perú", contó.

En un primer momento, la periodista había decidido realizar un video haciendo un recorrido de lo que se vive desde dentro de la APEC, donde se reúnen los líderes de las economías más importantes de Asia Pacífico, sin embargo, dijo que "no puedo dejar de escapar que, desde acá, se escuchan las protestas que están allá afuera, es impresionante el ruido que están haciendo las protestas". En ese sentido, filmó las manifestaciones que se llevaban a cabo en las zonas aledañas donde se desarrollaba el Foro Económico y expresó su sentir sobre las quejas ciudadanas.

"Es la primera vez que visito al país (Perú) y, hasta ahora, me ha encantado todo. Mi cobertura se centra dentro de la APEC, pero no quería dejar esto de lado, porque esto está pasando. Lo que se puede ver es mucha seguridad. A mí me da mucha tristeza y, al mismo tiempo también, siento bonito porque el peruano no se deja, el peruano está defendiendo su derecho de ser escuchado, es un sentimiento agridulce. Fuerza para la gente de Perú", destacó.

Finalmente, Oriana Gonzáles agregó que "no lo digo porque me moleste, lo digo porque la gente está molesta y aquí se escucha. Así que, si la intención de usted que está en la calle protestando por algo que no le gusta es que aquí se escuche, déjeme decirle que está logrando el objetivo".

APEC 2024: ¿por qué se realizaron protestas a las afuera del Centro de Convenciones?

El último jueves, en el segundo día de paro nacional, se registraron protestas ciudadanas a las afuera del Centro de Convenciones de Lima, lugar donde se desarrollaba el Foro de la Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC). En ese sentido, el clamor ciudadano llegó a sentirse dentro del evento de la APEC a pesar de que algunas calles aledañas se mantenían cerradas en el marco de seguridad de los participantes de la cumbre.

Las manifestaciones se dan debido a la alta ola de inseguridad, convocando así a diversos gremios de transportistas que exigen que se deroguen leyes que favorecen a los delincuentes y medidas que los proteja de los extorsionadores.