[Ver América TV] ¿A qué hora juega Perú vs Chile EN VIVO por las Eliminatorias al Mundial 2026?

Perú vs Chile EN VIVO juegan este viernes 15 de noviembre, desde las 8.30 p. m., por el cierre de la jornada 11 en las Eliminatorias al Mundial 2026. El clásico del Pacífico se disputará en el Estadio Monumental U Marathon, con transmisión a cargo de América TV (canal 4). Para que no te pierdas este partidazo, sigue la cobertura ONLINE gratis por internet de La República Deportes.

¿A qué hora juega Perú vs Chile?

El juego entre Perú y Chile empezará a las 8.30 p. m. (mismo horario en todo el territorio peruano). Para la región chilena, se podrá seguir desde las 10.30 p. m.

¿Qué canal transmite Perú vs Chile?

En la TV peruana, el canal América TV será el encargado de transmitir el Perú vs Chile. Para el resto de países de Sudamérica, así como en Centro y Norteamérica, consulta la siguiente guía de canales.

Argentina: DSports

Bolivia: Tigo Sports 3

Chile: Chilevisión, ESPN

Colombia: Caracol TV, RCN

Costa Rica: Tigo Sports

Ecuador: ECDF 2

Paraguay: Universo

Perú: América TV, ATV, Movistar Deportes

Uruguay: AUF TV, DSports, Antel TV

Venezuela: ByM Sport (diferido)

Estados Unidos: Fanatiz PPV.

¿Cómo sintonizar Perú vs Chile vía América TV?

Para las ciudades al interior del país, estos son los canales que transmiten la señal de América TV, la cual televisará el Perú vs Chile.

Arequipa: 13.1

Chimbote: 2.1 (HD)

Ayacucho: 4.1

Chiclayo: 4.1

Cusco: 29.1

Huancayo: 4.1

Ica: 5.1

Piura: 2.1

Juliaca: 3.1 (HD)

Trujillo: 6.1.

¿Dónde ver Perú vs Chile ONLINE por América TV?

Si no quieres perderte el Perú vs Chile por internet, descarga el aplicativo América TV GO o ingresa a la página web oficial de este canal. También puedes seguir el minuto a minuto desde la página de América Deportes.

Perú vs Chile: previa del clásico

La selección peruana se prepara para un partido que podría definir su futuro en estas Eliminatorias al Mundial 2026. Chile, clásico rival de la Bicolor, llega a Lima incluso más necesitado de puntos que su adversario de turno y en compañía de un viejo conocido del aficionado local: el DT Ricardo Gareca.

La última vez que Perú jugó como local ante Chile por eliminatorias, ganó 2-0. Foto: AFP

Actualmente, la Bicolor ocupa el penúltimo lugar de la tabla de posiciones con 6 puntos, solo uno más que la Roja, colera absoluta con apenas 5 unidades. El perdedor, por tanto, se quedará en lo más hondo mientras que el equipo que resulte vencedor tomará nuevos bríos en su lucha por clasificar al Mundial.

Perú vs Chile: pronóstico

Según las principales casas de apuestas, la selección peruana es ligeramente favorita para imponerse al combinado chileno. Dado el mal momento deportivo de ambas escuadras, el margen de diferencia no es muy amplio.