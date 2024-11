Recientemente, Google anunció una emocionante novedad que ha captado la atención de los usuarios de Google TV en todo el mundo. Ahora, es posible acceder a 800 canales de forma gratuita, lo que ha generado gran entusiasmo entre los cibernautas en Perú y otros países. Lo más sorprendente es que no es necesario contar con un televisor de marcas reconocidas para disfrutar de este contenido.

Según la web de AndroidPhoria, los usuarios de Google TV en Estados Unidos ya pueden acceder a los primeros 77 canales gratuitos. Solo deben ingresar a la pestaña "Live" (en vivo) de la aplicación para sintonizar canales como "NBC News Washington DC", "Telemundo al día", "Filmrise Action", entre otros.

Los usuarios de Smart TV tienen esa facilidad de poder ver 800 canales. Foto: Samsung

¿Cómo tener acceso a Google TV?

Los usuarios de televisores Android TV, por el momento, no tienen acceso a estos 77 canales gratuitos. Solo aquellos que poseen un Smart TV que funcione con Google TV podrán disfrutarlos. Marcas como Sony utilizan este sistema operativo, pero adquirir estos televisores inteligentes puede resultar costoso.

Si no deseas invertir en un nuevo televisor, existe una alternativa más accesible: el Chromecast con Google TV. Este pequeño dispositivo, que se conecta al puerto HDMI de cualquier Smart TV, permite que tu televisor tenga acceso a Google TV. Además, su costo es inferior al de un televisor nuevo.

Ventajas del Chromecast con Google TV

Con el Chromecast, no solo podrás acceder a los 800 canales gratuitos que se habilitarán en todo el mundo, sino que también disfrutarás de plataformas de streaming como Netflix, Amazon Prime Video, HBO Max y Disney+. Este gadget se conecta fácilmente y requiere una configuración sencilla para comenzar a visualizar todo el contenido.

Google TV ofrece múltiples contenidos en línea. Foto: Blog Hostalia

Canales disponibles en Google TV

Google TV integrará cerca de 800 canales gratuitos que incluyen películas, documentales, noticias y más. Algunos de los canales disponibles son ABC News Live, America’s Test Kitchen, The Asylum, Battery Pop, CBC News, Chive TV, Deal or No Deal, Divorce Court, Filmrise Free Movies, Hallmark Movies & More, y Kevin Hart’s LOL! Network, entre otros.

Con esta opción, disfrutar de una amplia variedad de contenido se vuelve más accesible para todos los usuarios de Smart TV, sin importar la marca. Así, Google TV se posiciona como una alternativa atractiva para quienes buscan entretenimiento gratuito y de calidad.