[Chilevisión EN VIVO] ¿Cuándo juega Chile vs Perú por las Eliminatorias 2026?

¿A qué hora juega Chile vs Perú EN VIVO? La nueva edición del clásico del Pacífico se llevará a cabo este viernes 15 de noviembre por la fecha 11 de las Eliminatorias 2026. El compromiso entre los equipos de Ricardo Gareca y Jorge Fossati se disputará en el Estadio Monumental, a partir de las 10.30 p. m. (hora chilena) y 8.30 p. m. (hora peruana), y la transmisión estará a cargo de la señal de Chilevisión. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura ONLINE GRATIS que realizará La República Deportes.

¿A qué hora juegan Chile vs Perú?

En la región chilena, el partido Chile vs Perú se podrá seguir desde las 10.30 p. m. Revisa la guía de horarios para otros países.

Chile: 10.30 p. m.

México: 7.30 p. m.

Ecuador, Perú: 8.30 p. m. Bolivia, Venezuela: 9.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 9.30 p. m.

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 10.30 p. m.

España: 3.30 a. m. (sábado 16).

¿Qué canal transmite Chile vs Perú?

La transmisión por TV del Chile vs Perú estará a cargo de las señales de ESPN y Chilevisión para el territorio sureño.

¿Dónde sintonizar Chile vs Perú vía Chilevisión?

Estos son los canales que deberás sintonizar para ver Chile vs Perú por la señal de Chilevisión dependiendo del cableoperador que tengas contratado.

VTR: Canal 21(Santiago)/711

DirecTV: Canal 151/1151

Movistar: Canal 121/811

Claro: Canal 55/555

TuVes HD: Canal 57

Entel: Canal 66

Mundo: Canal 15/515

GTD/Telsur: Canal 21/27.

¿Cómo ver Chile vs Perú ONLINE?

Para que no te pierdas el Chile vs Perú por internet, ingresa a la página web de Chilevisión, en la cual podrás disfrutar gratis de todo el contenido de este canal (solo en territorio chileno). En caso de que no tengas acceso a la misma, también puedes informarte con la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Chile vs Perú: alineaciones probables

Estos serían los equipos titulares de Chile y Perú para el decisivo partido por las clasificatorias.

Alineación de Chile: Brayan Cortés, Felipe Loyola, Paulo Díaz, Guillermo Maripán, Gabriel Suazo, Rodrigo Echeverría, Vicente Pizarro, Arturo Vidal, Alexander Aravena, Diego Valdés y Eduardo Vargas.

Brayan Cortés, Felipe Loyola, Paulo Díaz, Guillermo Maripán, Gabriel Suazo, Rodrigo Echeverría, Vicente Pizarro, Arturo Vidal, Alexander Aravena, Diego Valdés y Eduardo Vargas. Alineación de Perú: Carlos Cáceda, Miguel Araujo, Wilder Cartagena, Alexander Callens, Luis Advíncula, Horacio Calcaterra, Oliver Sonne, Sergio Peña, Piero Quispe, Alex Valera y Gianluca Lapadula.

Chile vs Perú: historial

Chile y Perú registran un historial parejo con base en los 5 últimos enfrentamientos.

Chile 0-0 Perú | 21.06.24 | Copa América 2024

Chile 2-0 Perú | 12.10.23 | Eliminatorias 2026

Perú 2-0 Chile | 07.10.21 | Eliminatorias 2022

Chile 2-0 Perú | 13.11.20 | Eliminatorias 2022

Perú 3-0 Chile | 03.07.19 | Copa América 2019.

Chile vs Perú: posiciones en las Eliminatorias

Las selecciones de Chile y Perú y se ubican en el fondo de la tabla de posiciones de las Eliminatorias.