El partido Perú vs. Chile será crucial para el futuro de los equipos de Ricardo Gareca y Jorge Fossati en las Eliminatorias 2026. Ambos equipos necesitan con urgencia una victoria para escapar de los últimos lugares y acercarse a la zona de repechaje. A poco del decisivo cotejo, el volante Arturo Vidal lanzó un desafiante mensaje.

Mensaje de Arturo Vidal a poco del Perú vs. Chile

A través de sus redes sociales, el experimentado jugador de Colo-Colo de Chile remarcó que "dará la vida" para intentar quedarse con los 3 puntos y escapar del fondo de la tabla de posiciones de las Eliminatorias.

"Llevo bastante tiempo esperando este día, volver a vestir la camiseta de mi selección. Sé que el tiempo nunca vuelve atrás, pero si de algo estoy seguro es que siempre que he vestido esta camiseta dejo la vida por ella y hoy no será la excepción… Vamos equipo, no hay nada más lindo que defender el escudo de nuestra selección. ¡Vamos!", se lee en su cuenta de Instagram.

Mensaje de Arturo Vidal en sus redes sociales previo al Perú vs. Chile. Foto: TNT Sports

¿A qué hora empieza el Perú vs. Chile?

Esta nueva edición del clásico entre Perú vs. Chile por la fecha 11 de las Eliminatorias 2026 se jugará este hoy, viernes 15 de noviembre, desde las 8.30 p. m. (hora peruana) en el Monumental.

¿Dónde ver Perú vs. Chile?

En Perú, la transmisión por TV del Perú vs Chile se podrá seguir a través de ATV y América TV, en señal abierta, y Movistar Deportes, por cable. Por su parte, ESPN, Chilevisión y CHV lo transmitirá en suelo sureño.

Alineaciones del Perú vs Chile

En la selección peruana no estará Pedro Gallese (suspensión por amarillas), Bryan Reyna (suspensión por amarillas), Carlos Zambrano (sancionado) y Renato Tapia (lesión). En Chile, Vidal será titular y capitán.