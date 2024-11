Perú vs Chile EN VIVO: horario, dónde ver y alineaciones del partidazo por la fecha 11 de las Eliminatorias 2026

Perú vs Chile se disputará a partir de las 8.30 p. m. Foto: composición LR/Gerson Cardoso

Perú vs Chile se disputará a partir de las 8.30 p. m. Foto: composición LR/Gerson Cardoso

Perú vs Chile se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO este viernes 15 de noviembre por las Eliminatorias Sudamericanas 2026. El partido, válido por la fecha 11 del proceso clasificatorio, se disputará en el Estadio Monumental a partir de las 8.30 p. m. (hora peruana) y 10.30 p. m. (hora chilena). La transmisión de este apasionante compromiso estará a cargo de América TV, ATV y Movistar Deportes para suelo peruano, mientras que Chilevisión lo llevará a suelo mapochino. Además, podrás seguirlo por la cobertura ONLINE y GRATIS de La República Deportes con el minuto a minuto y videos de los goles.

La selección peruana recibirá a Chile por una edición del Clásico del Pacífico. Esta vez el recinto no podrá ser el Estadio Nacional, puesto que el gobierno no accedió al pedido de la FPF. La Bicolor se mudó a Ate en busca de los 3 puntos ante la Roja. Los dos últimos de la tabla tienen la necesidad de sumar para no alejarse del sueño mundialista.

Ricardo Gareca y sus pupilos están en el sótano y al 'Tigre' ya no le queda mayor respaldo. Su choque ante la selección peruana será una prueba de fuego y podría determinar su continuidad en el banquillo. Con el regreso de Arturo Vidal, el estratega argentino busca dar el golpe de visitar y así lograr su primer triunfo oficial con Chile.

Perú vs Chile: ficha del partido

Partido Perú vs Chile ¿Cuándo? Viernes 15 de noviembre 2024 ¿A qué hora? 8.30 p. m. (hora peruana) y 10.30 p. m. (hora chilena) ¿En qué canal? América TV, Movistar Deportes, ATV, Chilevisión ¿Dónde? Estadio Monumental

¿A qué hora juega Perú vs Chile?

En territorio peruano, el choque entre Perú vs Chile por la fecha 11 de las Eliminatorias 2026 se llevará a cabo desde las 8.30 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios:

México: 7.30 p. m.

Colombia: 8.30 p. m.

Ecuador: 8.30 p. m.

Perú: 8.30 p. m.

Venezuela: 9.30 p. m.

Bolivia: 9.30 p. m.

Argentina: 10.30 p. m.

Brasil: 10.30 p. m.

Uruguay: 10.30 p. m.

Chile: 10.30 p. m.

Paraguay: 10.30 p. m.

¿En qué canal ver Perú vs Chile?

La transmisión del Perú vs Chile por la fecha 11 de las Eliminatorias 2026 estará a cargo de Movistar Deportes, América TV y ATV para todo el territorio peruano. Mientras tanto, en suelo sureño, el choque irá por Chilevisión.

¿Cómo ver Perú vs Chile online gratis?

Si deseas ver Perú vs Chile ONLINE y GRATIS, podrás hacerlo por la cobertura de La República Deportes. Este medio te llevará el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del compromiso por las Eliminatorias 2026.

¿Dónde jugarán Perú vs Chile?

Perú vs Chile se llevará a cabo en el Estadio Monumental, ubicado en el distrito de Ate. Este recinto tiene capacidad para albergar a poco más de 40.000 espectadores.

Perú vs Chile: pronóstico

Según las principales casas de apuestas, la selección peruana es ligeramente favorita para imponerse al combinado chileno. Dado el mal momento deportivo de ambas escuadras, el margen de diferencia no es muy amplio.

Betsson: gana Perú (2,32), empate (2,95), gana Chile (3,55)

Bet365: gana Perú (2,25), empate (2,90), gana Chile (3,60)

Betano: gana Perú (2,35), empate (2,92), gana Chile (3,55)

1XBet: gana Perú (2,42), empate (3,06), gana Chile (3,64)

Coolbet: gana Perú (2,40), empate (2,95), gana Chile (3,40)

Doradobet: gana Perú (2,36), empate (2,90), gana Chile (3,60).

Árbitro de Perú vs Chile

El árbitro designado por la Conmebol para dirigir este Perú vs Chile es el brasileño Wilton Sampaio. En el VAR, tendrá la asistencia de Wagner Reway.

Principal: Wilton Sampaio

Asistente 1: Danilo Manis

Asistente 2: Rodrigo Correa

Cuarto árbitro: Rodrigo Pereira

VAR: Wagner Reway

AVAR: Fabricio Vilarinho.

¿Qué jugadores son bajas para el Perú vs Chile?

Cada equipo llega a este partido con bajas por lesión o suspensión. Estos son los futbolistas que no podrán estar en este compromiso.