Ana Siucho, esposa del futbolista peruano Edison Flores, reapareció en redes sociales desde Estados Unidos, sorprendiendo a sus seguidores al anunciar que ha empezado un nuevo trabajo. Tras el impacto de sus recientes declaraciones en un programa televisivo, las cuales derivaron en una investigación contra el presentador Andrés Hurtado, Siucho decidió establecerse temporalmente en el extranjero, donde inició un proyecto laboral que le permite cumplir sus responsabilidades familiares sin descuidar el ámbito profesional.

“Hace dos semanas estoy siendo parte de una compañía internacional y me encanta porque como saben, me dedico a mis hijas 24/7”, compartió en sus redes. Además, aseguró que este nuevo trabajo le ha permitido conocer a personas con intereses similares y obtener una fuente de ingresos adecuada. “Este nuevo trabajo me deja trabajar desde casa, a la hora que pueda, y lo más lindo es que conozco gente increíble”, agregó Siucho.

Ana Siucho habla de su nuevo trabajo en Estados Unidos

Siucho reveló detalles de su empleo, que le permite equilibrar su rol como madre y profesional mientras se adapta a vivir en Estados Unidos. La esposa de Edison Flores confesó que uno de los aspectos que más disfruta es la flexibilidad del puesto, ya que puede manejar sus horarios y organizarse para cuidar a sus hijas, quienes han sido su prioridad.

Esta modalidad de trabajo remoto le permite a Siucho participar en el cuidado diario de sus pequeñas sin descuidar su crecimiento laboral. Además, el entorno multicultural y el equipo diverso de la compañía le han dado la oportunidad de expandir su red de contactos y desarrollar nuevas habilidades.

Abogado de Ana Siucho habla sobre su defendida

El abogado de Ana Siucho, César Euscátegui, también se pronunció sobre la situación de su defendida, aclarando que el motivo de su estancia en Estados Unidos está ligado a su visa de residencia. En una entrevista en el programa de Willax, conducido por Milagros Leiva, Euscátegui detalló que Siucho debe permanecer en territorio estadounidense por seis meses para cumplir con los requisitos de su visa.

“Es un tema por la visa, que tiene que estar seis meses allá por la residencia. Ella va a volver, tiene una familia acá en Perú”, indicó el abogado, despejando las dudas de quienes especulaban sobre un posible alejamiento definitivo de su país.