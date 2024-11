Los dirigentes transportistas alzaron su voz de protesta e increparon al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, por la falta de eficacia de su gestión frente a la criminalidad que afecta al Perú. Los representantes le recordaron la promesa que hizo públicamente en ese mismo lugar, en la que aseguró que renunciaría si no obtenía resultados en sus proyectos contra la delincuencia, implementados mediante el estado de emergencia decretado por el gobierno de Dina Boluarte, que lo respalda.

"Usted prometió que si en 30 días no había resultados, usted renunciaba. Mi pregunta es y la población se hace, ya pasaron más de 30 días y aún hay cuestionamientos en su gestión. ¿Cuándo piensa renunciar?", señaló uno de los dirigentes que encaro al ministro Santiváñez.

En ese contexto, el ministro del Interior respondió: "hubieran ido a las reuniones", mientras los acompañantes de uno de los representantes expresaban su rechazo hacia él, haciendo hincapié en las constantes muertes que afronta el país. Ante esta situación, el ministro procedió a retirarse de las instalaciones, dejando su promesa, previamente expresada, como "puro floro", según señalaron los transportistas al momento de su salida.

Juan Santiváñez: cuál fue la promesa que hizo el ministro del Interior

Juan José Santiváñez Antúnez brindó una entrevista el 27 de setiembre, para RPP, en la cual indicó que si las medidas que su sector está implementando para luchar contra la ola de extorsión en Lima y Callao no tuvieran resultados, pondría su cargo a disposición.

"Yo estoy convencido y creo que esto tiene que resultar necesariamente, y si no fuera así, entonces tendremos que dar un paso al costado. Tendremos que dar un paso al costado si eso no funciona", declaró Juan Santiváñez en ese momento. Sin embargo, hasta la fecha no ha cumplido con su promesa, a pesar de su cuestionable gestión.



"Nosotros estamos trabajando absolutamente fuerte con respecto a ese tema, doy confianza y creo en el plan que estamos estructurando. En el supuesto que fuera un escenario absolutamente adverso, conversaré con la señora presidenta de la República, y creo que como cualquier otra persona, daré mi punto de vista y me pondré a disposición para que ella tome la decisión correspondiente", añadió.