El titular de Justicia, Vicente Zeballos, asistirá este jueves al pleno del Congreso para ser interpelado y responder 21 preguntas sobre el acuerdo de colaboración con Odebrecht. "Sobre si mi labor como ministro pudiera significar un trofeo de guerra, todo escenario es posible", advierte en la siguiente entrevista.

¿La intención es bajarse los acuerdos de colaboración?

La lectura general es que se busca echar por tierra lo que es el acuerdo de colaboración. No es coincidencia todo esto...

Se cuestiona el monto de reparación.

El monto es parte del acuerdo de colaboración eficaz, que es un negocio judicial premiado en el que la justicia obtiene información relevante. Según el marco normativo, quien tiene la autoridad y autonomía en este tipo de acuerdos es el Ministerio Público.

¿El acuerdo con Odebrecht corre peligro?

Hay un factor de impacto. Un riesgo puede ser que otras empresas que quieran acogerse vean que no hay garantías. Se ha planteado la derogación de la Ley 30737 (sobre la que se basa el acuerdo). Si se suma una cosa y otra, hay un mensaje negativo que genera desconfianza para acogerse a estos acuerdos.

¿Se busca impunidad?

Obviamente. Se ha alegado que el acuerdo es ilegal y que la Ley 30737 es nefasta. Esa ley la aprobó el Congreso en marzo del año pasado y el acuerdo con Odebrecht se celebró hace un mes. Ha pasado casi un año y esa ley nunca fue objetada. Qué coincidencia que cuando la ley entra en fase de aplicación (con el acuerdo) despierta suspicacias y se dice que es mala. Lo que pasa es que cuando se empieza a tocar espacios que aparentemente eran inalcanzables, dicen que hay que derogarla.

¿Genera temor?

Está generando algún nivel de temor, de reacción.

¿No fue desafortunada la declaración del presidente Vizcarra, que dijo que la reparación le parecía insuficiente?

El presidente no deja su rol de ciudadano.

Pudo decir otra cosa.

Era una respuesta ineludible. También fue enfático en decir que era su opinión y que respeta la discrecionalidad de los fiscales y del procurador.

¿Usted ha tenido alguna participación en el proceso del acuerdo con Odebrecht?

Ninguna. El marco que regula a los procuradores expresa autonomía funcional.

¿No habló con el procurador Jorge Ramírez?

En algún momento se le convocó para que informe, de ninguna manera para alguna intromisión. Hubiese sido nocivo.

¿Y se tocó el tema de la reparación?

Se le manifestó que el monto guardaba una grave distancia de lo propuesto meses atrás. Se informó que ese monto inicial se estableció cuando no había una ley expresa y que incluía a todos los proyectos y empresas, no solo a Odebrecht.

¿Se consiguió lo mejor que se pudo?

Cuando entré como ministro encontré un proceso en curso. Se conocía de las negociaciones preliminares y el dicho popular dice que a mitad del río no se cambia de caballo. Eso hubiese sido poco serio.

Si no tuvo participación en el acuerdo, ¿por qué lo interpelan entonces?

La función de un ministro es política. Es una oportunidad para explicar el rol y competencias del Minjus. En este caso, el único que tiene responsabilidad funcional es el procurador.

La decisión será política.

Es obvio. El paso siguiente es la posibilidad de una censura. Sin embargo, hay un elemento singular. Se propuso la interpelación con el gabinete de César Villanueva y ahora soy parte de un gabinete al que todavía no se le ha dado el voto de confianza.

¿La interpelación es inconstitucional?

Tiene algún reparo de orden constitucional.

¿Tiene los votos para evitar la censura?

En las circunstancias en las cuales está el Parlamento, es imprevisible. Pese a las explicaciones de los fiscales y del procurador se aprobó la moción.

¿Qué piensa de las 21 preguntas que deberá responder?

Se ha dicho que su enfoque es sobre el monto de la reparación civil, pero no es cierto. Cerca de 10 preguntas están relacionadas a la función del Ministerio Público (MP) y una es sobre el caso Toledo, que obviamente no tengo que absolver. Preguntan por qué no se consideró al proyecto Vías Nuevas de Lima. Comprometer o no a una obra es decisión del MP.

¿Por qué solo se incluyó a cuatro obras?

El acuerdo final supera las mil hojas y no es de conocimiento público. Le puedo responder por sentido común: porque son las obras en las que Odebrecht reconoce culpabilidad. Si más adelante surgen evidencias, esto tendría que ampliarse.

Si el acuerdo es todavía reservado, ¿qué va a responder?

Hay preguntas bastante comprometedoras que no están al alcance de ser respondidas por el ministro. El acuerdo de colaboración es reservado y puede enervar responsabilidades de orden penal. Se está deliberando sobre algo que no se conoce.

Fuerza Popular dijo que dejaría de lado la confrontación política. Parece que solo quedó en intención.

Resulta un poco complejo entender a la bancada en general. Leí del vocero Carlos Tubino un tuit alentador sobre el gabinete y, en paralelo, hay otros mensajes muy duros. Parece ser que no hay un orden.

Quizás usted sea la oportunidad de los fujimoristas para tomarse una revancha, luego de un año muy complicado para ellos. Como un trofeo.

Hay que sugerir madurez y prudencia políticas. La marcha del país no depende solo del Ejecutivo sino del Legislativo. Sobre si mi labor como ministro pudiera significar un trofeo de guerra, todo escenario es posible. Lo ocurrido en estos últimos años permite todo tipo de lecturas. ❖