Caso Sheyla Cóndor: así fueron las últimas horas de vida del feminicida Darwin Condori

El feminicidio de la joven Sheyla Cóndor (26) conmocionó al país y puso en evidencia la alarmante situación que tenemos en seguridad ciudadana. El agente de policía Darwin Max Condori Antezana, señalado como el autor del crimen fue encontrado sin vida en el hotel 'Las Perlas', ubicado en San Juan de Lurigancho. Según reportes de la Policía Nacional del Perú (PNP), el suceso fue descubierto aproximadamente a las 11:30 a. m., tras una operación policial que se llevó a cabo luego de recibir información sobre su posible ubicación en el establecimiento.

Ante ello, las cámaras de seguridad de la zona captaron los últimos instantes de vida del feminicida, quien estuvo escondido en el hostal tras cometer el crimen. Estas imágenes ayudarán a esclarecer el caso, pues se presume que Darwin Max Condori habría sido asesinado a fin de evitar que declare sobre sus anteriores acusaciones.

Las últimas horas en vida de Darwin Condori

Las cámaras de seguridad de los exteriores del hotel, en donde se hospedó Darwin Condori tras cometer el feminicidio de Sheyla Cóndor, captaron al efectivo policial ingresando la medianoche del domingo 17 de noviembre para esconderse de la Policía Nacional del Perú. Él había pagado S/ 40 por noche y entró como un civil para no levantar sospechas.

El hotelero empezó a sospechar sobre el suboficial debido a que no salía del cuarto y no pedía comida/Foto: Latina

"No se identificó con vestimenta policial. Entró como un civil con el DNI", sostuvo Abel Tanta, abogado del hostal. El suboficial ingresó al establecimiento en la hora mencionada y 27 minutos después salió del hotel. Tras ello, caminó por el mismo lugar que ingresó y soltó una bolsa blanca que llevaba consigo.

En otro momento, el acusado del feminicidio de Sheyla Cóndor sale por la ventana de su habitación 303, se tomó unos instantes para ver la calle y luego se escondió. Cabe resaltar que, en todo momento tenía puesta la capucha de su polera. Segundos después, diez efectivos policiales (ocho vestidos de civil) se acercaron al lugar donde Condori estaba hospedado. Sin embargo, no entraron a la habitación, ya que el acusado se había registrado con otro nombre.

Feminicida estuvo registrado con el DNI de otra persona

El abogado del hostal en donde se hospedó el feminicida Darwin Condori sostuvo que el DNI con el que se registró "no era falso, sino de otra persona". En ese sentido, de acuerdo con el registro, Condori se hizo pasar por el ciudadano Aldo Quiroz Ríos. Las actitudes del suboficial provocaron las sospechas del cuartelero del hotel, quien inmediatamente notificó a sus superiores sobre lo sucedido.

Darwin Condori se mantuvo escondido en un hotel de San Juan de Lurigancho tras el feminicidio de Sheyla Cóndor/Foto: Latina

"No pedía nada para comer, no había delivery, no salía del hostal. Ahí comienza la primera sospecha del cuartelero", sostuvo el abogado Abel Tanta. Recordemos que Darwin Condori era el hombre más buscado de Lima tras ser el principal acusado del feminicidio de la joven Sheyla Cóndor. Pese a la búsqueda exhaustiva de los efectivos policiales en los hoteles de la zona, no encontraron a Darwin Condori en un primer momento.

Sospechas en la muerte de Darwin Condori

Tras lo sucedido, Darwin Condori se mantuvo escondido hasta ser encontrado sin vida en el mismo cuarto de hotel en el que se hospedó desde el 17 de noviembre. El hecho causó más dudas que certezas sobre este caso que continúa en investigación. Cabe resaltar que el cuerpo del suboficial fue retirado del hostal por seis policías, quienes creyeron que aún tenía signos vitales. Esto podría ocasionar una sanción para los efectivos policiales debido al mal procedimiento en el caso.

Por su parte, Daniel Humpire, experto en criminalística, sostuvo que en una escena del crimen ningún elemento debe ser manipulado. "Mantener la intangibilidad de las evidencias, de todo el escenario. Incluso, no mover el cadáver hasta que entre en escena los peritos o el fiscal", acotó.