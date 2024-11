Un delincuente asaltó a una mujer que se encontraba en un minimarket, ubicado en la intersección de la calle Vulcano y Viña Venturo, en el distrito de Surco. El sujeto le arranchó el celular, le pidió la clave de su teléfono y de su cuenta de Yape, la aplicación del Banco de Crédito del Perú (BCP).

"Viene a comprar como de costumbre. Otras noches he venido 9.00 o 10.00 p.m. pero ese día tuve la mala suerte de que me aborda un sujeto y me pide el celular, y cuando me doy cuenta tenía un arma de fuego", declaró la joven a La República.

Roban celular en minimarket. Foto: La República

Robo en minimarket de Surco: ¿Cómo pasó?

De acuerdo a las cámaras de seguridad del minimarket, la mujer se encontraba comprando productos de primera necesidad cuando, de pronto, se le acerca un sujeto con un revólver, le apunta y le quita su celular. De inmediato, le exige que le diga la clave de su teléfono y que desbloquee su YAPE. Tras ello, el hombre observa la aplicación y guarda el arma en un canguro.

"Tenía el teléfono en el bolsillo. Estaba conversando con la chica, estaba haciendo mi pedido y cuando voy a sacarlo para pagar. Él me coge el teléfono y me dice que ponga la clave. Le digo que es con desbloqueo facial y me dice que le diga la clave manual. Se la dicto, ingresa al yape. Me pidió que desbloquee el yape y de ahí comienza a hacer las transacciones", señaló la mujer.

"Se tomó su tiempo para desbloquear el celular, presionarme y amenazarme. Me dijo que si no desbloqueaba el yape me iba a matar. El monto que se transfirió es de 1.600 soles", añadió.

Luego de concretarse el robo, el sujeto subió a una motocicleta, que era conducido por su cómplice y huyó del lugar. Después, la joven pidió ayuda a los vecinos para avisar a la Policía sobre lo sucedido y se realice la captura de los sujetos.

"Yo en ese momento pedí ayuda para que llamen a la policía. Salí del minimarket y empecé a llamar a los vecinos con el fin de que estén alerta. Después me facilitaron un número, pero al momento se me hizo difícil contactarme con el banco, por los nervios. Se me olvidó hasta el número de documento. Cuando me calmé, recién logré bloquear la tarjeta", contó.

Roban S/1.600 de aplicación Yape. Foto: La República

Roban 6,000 a mujer en minimarket

La joven indicó que el sujeto transfirió S/1.600 a una cuenta bancaria, pero que el celular le costó aproximadamente S/5.000. Asimismo, señaló que presentó una denuncia ante la Policía Nacional sobre el robo.

"Ese mismo día presenté la denuncia. Cuando ocurrió el robo, nadie se acercó hasta que alguien llamó a la policía. Un agente llegó y me llevó a la comisaría, donde tomaron mi denuncia. Esperaba que acudieran de inmediato al minimarket, pero nadie lo hizo", manifestó.

"El delincuente se llevó mi teléfono desbloqueado. Aproximadamente, el valor de lo robado asciende a S/6.000", agregó.