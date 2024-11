La selección peruana se encuentra en una situación muy complicada luego de su derrota frente a Argentina por las Eliminatorias 2026: el equipo de Jorge Fossati se ubica en el último lugar de la tabla de posiciones. En ese sentido, el exfutbolista Diego Rebagliati consideró que la Bicolor todavía puede discutir el cupo de repechaje; sin embargo, este dependerá de los cambios que ocurran en el combinado nacional.

Rebagliati cree que Perú puede llegar al repechaje

El ahora comentarista deportivo remarcó que existe una desesperanza en el combinado nacional debido al presente que afrontan en el certamen continental y los malos resultados.

"Creo que hay una desesperanza con la realidad del equipo y eso también la transmiten los jugadores. El equipo hizo un primer tiempo digno, pero es como que los jugadores te empiezan a decir que no están contentos con los que se les propone hacer", manifestó en Movistar Deportes.

"Creo que se dieron 2 resultados que terminaron sirviéndonos. Si ganamos los próximos dos partidos, entraremos a las últimas cuatro fechas con posibilidades bastante reales de pelear por el séptimo puesto (zona de repechaje). Si le ganamos a Bolivia y Venezuela nos vamos a meter en esa pelea. La pregunta es: ¿están los jugadores lo suficientemente cómodos con Fossati como para creer que somos capaces de obtener esos 6 puntos? Van a pasar cosas en la selección que nos permitan ilusionarnos", agregó sobre las chances de la Blanquirroja.

¿Jorge Fossati seguirá en la selección peruana?

Después de perder contra Argentina en la Bombonera, el popular 'Nonno' se pronunció sobre la posibilidad de que deje el banquillo de la selección peruana.

"Lo otro es, como todo, son dos partes, no solo es una. Ahora es el momento porque hay tiempo suficiente como para analizar, pensar y de la otra parte involucrada en esto, que es la parte dirigencial, analizarán el trabajo que se ha hecho hasta ahora y bueno, allí veremos qué es lo que piensan ellos y también veremos cómo sigue la historia porque a esta altura, yo por lo menos no tengo conocimientos de cómo seguirá la FPF, si hay autoridades, asambleas pendientes, por su puesto que nos pasó esto hace 10 días y no era el momento para que dijéramos hay problemas, nos hacemos a un lado. No era el momento. Por eso es momento de que se mediten las cosas y veamos si estamos convencidos de que juntos podemos seguir trabajando e ir alcanzando objetivos. Eso, insisto, tiene que ser de los dos lados", señaló elD T de la selección peruana.

¿Cómo marcha Perú en las Eliminatorias?

Con la victoria de Chile ante Venezuela en Santiago, lo que significó el primer triunfo de Ricardo Gareca al mando de la Roja, la selección peruana es última en la clasificación con 6 puntos.

Puesto País PJ DF PUNTOS 1 Argentina 12 14 25 2 Uruguay 12 8 20 3 Ecuador 12 7 19 4 Colombia 12 5 19 5 Brasil 12 6 18 6 Paraguay 12 1 17 7 Bolivia 12 -14 13 8 Venezuela 12 -4 12 9 Chile 12 -11 9 10 Perú 12 -12 7