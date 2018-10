Keiko Fujimori emula a su padre: “Soy inocente” [VIDEO]

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, emuló a su padre, el expresidente Alberto Fujimori, y aseguró que es “inocente” de los cargos que le imputa el fiscal José Domingo Pérez, y que buscará probarlo aprontando todos los procesos.

“Soy inocente y lo que quiero es demostrarlo en un proceso, que me investiguen, por su puesto (…) Yo no me voy nunca lo he hecho. Lo que queremos es que se sepa la verdad”, indicó Keiko Fujimori en ATV.

Keiko Fujimori brindó estas declaraciones cuando fue consultada por el pronunciamiento de su padre, el exdictador Alberto Fujimori, quien hace unos días se refirió a las investigaciones que afronta su hija.

“Si es inocente o culpable debe definirse en un proceso judicial, pero con un debido proceso. Yo creo en ella, y como cualquier ciudadana tiene derecho a enfrentarlo en libertad. Como padre solo pido, por favor, un proceso justo para mi hija", indicó Fujimori a través de sus redes sociales.

Por otro lado, la excandidata presidencial indicó que lo único que pide es un debido proceso y el respeto a la presunción de inocencia.

Keiko Fujimori confirma cambios en Fuerza Popular

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, anunció que se realizarán varios cambios en la bancada fujimorista, la cual atraviesa por una dura crisis tras su detención y es una de las principales causas del desprestigio que atraviesa el Congreso.

“Yo reconozco los errores políticos. Van haber cambios [en la bancada] ha habido reuniones (…) Las decisiones las toma la bancada”, explicó.