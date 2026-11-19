Ayer partieron León XIV y Keiko Fujimori, cada uno a su destino. El Papa deja a importantes multitudes con el sentimiento de haber participado en un encuentro de particular importancia. La calurosa visita de Robert Prevost ha impuesto la idea del Papa peruano, y medios del mundo entero lo han venido diciendo.

El gobierno se esmeró en el recibimiento, pero con algunos pasos en falso, reales o aparentes. Los presidentes bufos no tenían nada que hacer en Palacio cuando llegó el Papa. Algunos creen que despegar de Lima el 15 fue un error. No pienso lo mismo, y más bien me pareció un gesto de realpolitik por parte del gobierno.

Muchos periodistas han dicho que no despedirse fue un gesto de mala voluntad frente al Papa, y esa idea se ha difundido, sobre todo entre los opositores al gobierno y a la presidenta. Pero las visitas de Estado no son bailes de gala, y el pronto viaje de Fujimori tiene que haber figurado en la agenda del encuentro.

Otros se han referido a una suerte de conspiración de derecha para copar al Papa. Pero Prevost no pareció muy copado en ningún momento, sino más bien rodeado de lo popular. El balance es que la visita le ha dejado muy buen sabor a muchos en el país. Sus declaraciones fueron consoladoras en todas las localidades a las que fue.

En cuanto a Fujimori en Shenzhen, su presencia en el entorno de lo que viene siendo llamado Yalta 2.0 (el reparto del mundo entre las grandes potencias) le da oxígeno a una Cancillería que se ha excedido en lo proyanqui. La reunión con Xi Jinping permite eso, dado que es nuestro principal socio comercial en el mundo.

Nadie se atrevería a opinar que este Papa es prochino. Pero es bastante claro que sus simpatías no están del lado de Donald Trump. Quizás el paso de Fujimori por la cumbre de APEC nos ahorre males mayores y nos abra más de esas lucrativas puertas en el Asia-Pacífico, ahora que Trump coquetea con Corea del Norte, con el ojo puesto en los negocios.

En algún momento, León XIV sugirió pasar algunos de sus próximos años en Chiclayo. No suena mal la perspectiva de un obispado tan ilustre. Pero el violento norte es algo que no se le puede desear a nadie.