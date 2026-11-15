León, todos somos fans (miscelánea papal), por Mirko Lauer

No hay, no puede haber, de aquí al 16, otro tema que la visita de León XIV. Es cierto que hace años Juan Pablo II, que pensaba muy distinto que él, también convocó multitudes. Pero hay en el actual Papa un carisma capaz de volverlo un fenómeno popular de masas incluso en un país tan laico como es Uruguay.

Que el visitante sea un peruano nacionalizado, con decenios trabajando en el norte del país, desde misionero hasta obispo, le abre lugar a algo llamable catolicismo patriótico. Robert Prevost ha manejado su peruanidad desde el papado como una segunda naturaleza, reservándole gestos de especial consideración.

En cierto modo, desde hace un rato es la hora del progresismo en Roma. Al agustino León XIV lo ayudó a llegar al papado su antecesor, el jesuita Francisco, parte del círculo de amigos eclesiásticos del teólogo dominico Gustavo Gutiérrez. Las declaraciones del actual pontífice no dejan dudas sobre el particular.

Que el Papa tenga una relación tan antigua, profunda y estrecha con el Perú no necesariamente significa que se deban esperar de él declaraciones que vayan al alcance de los asuntos internos del país. No es la impresión que dieron sus palabras al aterrizar en Lima. En efecto, la mención de guerra y diplomacia nos ha sonado ajena.

Sin embargo, el paso por Argentina ha sido una polémica en regla con Javier Milei, quien se moderó hasta lo imposible frente a los embates papales contra su economía de la motosierra neoliberal. ¿Hay algo que polemizar con Keiko Fujimori? La presidenta nunca ha parecido muy ideológica, ni en lo económico ni en lo religioso.

Pero quizás sí debemos esperar comentarios papales sobre la problemática local en lugares del interior que irá visitando, sobre todo el norte acosado por El Niño y el crimen. Hay reclamos populares de los que las iglesias, la católica y las demás, son perfectamente conscientes. Es probable que el Papa haya llegado con ese conocimiento adelantado.

No hay manera de ocultar el contento de la población frente a esta visita. A diferencia de Juan Pablo II, este es un Papa sonriente, dinámico, con clara distancia frente al autoritarismo. Esculturas gigantes, murales, canciones, piezas de artesanía, nada parece suficiente para darle las gracias personales a esta figura mundial y peruana a la vez.