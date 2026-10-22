De la ciencia a la política, por Las Tejedoras

Hace apenas dos semanas culminé mi participación en las elecciones municipales como candidata a regidora de Lima Metropolitana. Transitar desde la ciencia a la política fue un proceso que me dejó múltiples aprendizajes sobre lo que los investigadores podemos aportar a la gestión pública y sobre lo que significa hacer política en un país como el nuestro.

Los científicos producimos conocimiento a través de métodos estandarizados; trabajamos por décadas en comprender y diseñar intervenciones para mejorar el bienestar de las poblaciones. Pero ¿cómo estos conocimientos pueden realmente impactar en la comunidad si difícilmente se implementan como política pública? Para ello, me atrevo a sugerir que no solo necesitamos a más científicos como parte del equipo de asesores de quienes toman decisiones, sino a más investigadores haciendo incidencia política y entrando directamente a la política.

Los científicos podemos aportar mucho a la política: pensamiento crítico, decisiones basadas en evidencia y la sensibilidad para colocar a las personas en el centro de la gestión pública. Sin embargo, navegar en la política es desafiante. A diferencia del rigor de la ciencia, las contiendas políticas en nuestro país son un espacio donde las reglas parecen hechas para no cumplirse. En estas elecciones hemos visto denuncias de cobro de cupos en partidos, reelecciones encubiertas al por mayor, reportes de gastos de campaña no transparentes, candidaturas de sentenciados por homicidio, narcotráfico o violación y mítines donde el racismo, la homofobia y la misoginia se normalizaban y celebraban sin pudor.

Sin embargo, esto solo reafirma mi convicción: si queremos que la política cambie, debemos disputarla desde adentro. Sigamos participando activamente en la política, con la certeza de que el conocimiento científico puede contribuir a transformar esa realidad. Hagamos que la ciencia se traduzca en derechos para todas las personas.

Hoy teje: Magaly Blas. Médica y doctora en Salud Pública. Profesora principal de la Universidad Peruana Cayetano Heredia.



