Mientras usted lee esta columna, los votos emitidos hace unas semanas en Estados Unidos durante las elecciones de medio término siguen siendo contados, en parte por un sistema electoral complejo que tiene sus orígenes en el siglo XVIII y que ha cambiado poco desde entonces en cuanto a mecanismo (a su lado, nuestro alicaído y precario sistema electoral es más bien futurista en cuanto a actualizaciones técnicas). Aun así, los resultados que se conocen hasta hoy, y los que venían ocurriendo desde antes de la fecha oficial gracias al voto anticipado por correo, anunciaban algo que hasta hace dos años parecía imposible con el triunfo presidencial de Donald Trump por segunda vez.

Los demócratas han logrado voltear el resultado. Y no solo de manera modesta, equilibrando una balanza desigual cuando Trump arrasó en 2023 y consiguió también el control de ambas cámaras del Congreso, otorgándole a los republicanos un poder absoluto en el Ejecutivo, el Legislativo y una Corte Suprema más conservadora de lo habitual. El voto al partido Demócrata ha conseguido asestar un duro golpe al ego del presidente Trump, a sus políticas internacionales y domésticas, así como al control republicano, lo cual abre un escenario optimista pero también cauteloso sobre lo que significará lidiar con un liderazgo republicano revanchista, herido y con miras a las próximas elecciones presidenciales de 2028.

El ala radical demócrata

Un elemento clave en la victoria demócrata ha sido dejar a un lado la moderación que exhibían hasta hace un tiempo, y que les llevó a perder terreno frente al estilo agresivo y matonesco de Trump y el movimiento MAGA. La idea de casi poner la otra mejilla y no responder las bravuconadas del lado opuesto, le significó a los demócratas perder imagen de firmeza y liderazgo, con un sector dirigente desconectado de las bases y en un momento crucial donde las identidades políticas estaban reformulándose rápidamente. Los demócratas quedaron descolocados durante el gobierno de Joe Biden y esto se tradujo en la derrota de Kamala Harris y los desacuerdos internos que hicieron más fácil el triunfo republicano.

Sin embargo, un grupo pequeño de demócratas, casi en el ostracismo, fueron los que energizaron las bases del partido y le permitieron reconectarse con un electorado que buscaba respuestas. El bloque socialista había surgido en respuesta a la crisis de 2008, y su líder era Bernie Sanders junto con Alexandria Ocasio Cortez. Vistos en ocasiones con desconfianza por sus contrapartes más centristas, el bloque socialista se mantuvo firme en sus propuestas, balanceando sus postulados de acción directa con la conformación de una bancada más amplia y más espacios de representación.

La sorpresa provino no del Congreso sino de la alcaldía de Nueva York con el triunfo de Zohran Mamdani. Se trataba del candidato más improbable de todos: era ugandés de nacimiento, musulmán practicante y además afirmaba públicamente ser socialista demócrata. Aun así, y a pesar de una campaña donde atacaron desde su perfil político hasta su fe, Mamdani logró derrotar al candidato republicano y generar un nuevo estilo de hacer política a nivel de alcaldía, donde más allá de los postulados y abstracciones, se trataba de mejorar la vida de los vecinos de Nueva York, desde parchar grietas en las calles hasta obsequiar tickets para que vayan a la ópera o permitir a los padres un respiro por algunas horas con salas cunas gratuitas y disponibles en la ciudad.

El escenario republicano

La paliza fue tal que descolocó a distintos grupos del Partido Republicano, desde sus seguidores hasta al inquilino de la Casa Blanca. Las reacciones han sido muy distintas, y la base más sólida descarta lo ocurrido como un cambio radical y una pérdida catastrófica, que lo fue.

Mamdani fue solo el anticipo de lo que vendría. Pronto, candidatos demócratas provenientes de una nueva generación salieron al frente para prepararse ante las elecciones de medio término. A diferencia de la generación anterior, no tuvieron problemas en afirmar su identidad, fuesen musulmanes como Abdul El-Sayed, gays como Chris Pappas, o incluso provenientes del clero secular como James Talarico. Lo que antes podía ser visto como una debilidad, ahora les permitía conectar con grupos más amplios de votantes, dejando incluso el tema partidario y abrazando ideales de clase.

Los votantes republicanos que habían apoyado a Trump y sus candidatos dos años atrás, comenzaron a desorientarse. Ninguna de las promesas con las que Trump llegó al poder fueron cumplidas y los republicanos pensaron que bastaba con repetir los eslóganes de campaña para mantener tranquilos a los norteamericanos. Una serie de errores, y la entrada de Estados Unidos a la guerra de Irán, terminaron sellando el destino del partido y posiblemente su suerte electoral de aquí a las próximas elecciones presidenciales.

¿Qué esperar?

Por lo pronto, el escenario todavía es incierto. Trump ha buscado moderar sus declaraciones, reconociendo incluso que el tema migratorio se le fue de las manos. Respecto de la guerra con Irán, el tema es más complicado y si bien ha fracasado un primer intento por investigar al secretario de Guerra, es muy posible que se busque un acuerdo desesperado con Irán por debajo de la mesa, que permita una salida honorable y mitigue los daños a mediano plazo. Aun así, el costo de vida no ha mejorado.

Los republicanos tienen un futuro poco envidiable. Su locomotora central, Trump, está agotado debido a la edad y ya no puede presentarse como candidato. El vicepresidente JD Vance no es un personaje muy querido, como tampoco lo es Marco Rubio. Por lo pronto, la derrota republicana ha lanzado un mensaje global de que se puede derrotar a estos sectores recalcitrantes, pero que solo se puede hacer escuchando a la gente y aprendiendo de los errores de los últimos años.

Ojalá así sea.