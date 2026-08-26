Inventando a Sendero, por José Ragas

El año 1991 fue particularmente difícil para los peruanos. Nos encontrábamos en un limbo y acorralados por dos de los peores problemas que hemos enfrentado en el último medio siglo: la hiperinflación y el terrorismo. Un año antes, un desconocido candidato había ganado la presidencia sin un mensaje muy claro de cómo enfrentaría estos problemas, pero sí con un eslogan que dejaba en claro su oposición al shock económico propuesto por Mario Vargas Llosa y el Fredemo. Su triunfo fue inesperado no solo para el candidato favorito sino para el mismo Fujimori, que, al igual que su hija, ahora debía gobernar.

Un año después, los resultados esperados aún no se sentían. Al final, Fujimori había aplicado el shock económico del que había renegado, aunque sin un elemento fundamental defendido por el Fredemo: los programas de contención y alivio de la pobreza que causaría el ajuste económico. Sin muchos logros que exhibir en el frente económico, el combate contra el terrorismo tampoco daba evidencia de dar frutos. Una cierta percepción, alimentada por la crisis, sugería que Sendero estaba más cerca que nunca de tomar la capital y el poder.

Sendero seguía siendo un misterio, casi tanto como el candidato Fujimori en la campaña presidencial. Desde su aparición pública en 1980, los especialistas compartían cierto consenso en torno a dicha agrupación, aunque no todos se ponían de acuerdo en aspectos centrales. Precisamente, en 1991 apareció un artículo que hacía un repaso crítico de algunas interpretaciones sobre el origen y la dinámica de Sendero. Se trataba de un ensayo donde se establecían los argumentos de estas propuestas y se procedía a cuestionar sus métodos y conclusiones.

Traducido por Silvia Rivera Cusicanqui y publicado hace poco como Los nuevos cronistas del Perú. La academia de Estados Unidos y su “luminoso sendero” de rebelión campesina por la editorial Punto Cardinal para el sello Meridiano, el libro llega en un momento en que los debates en torno a la violencia política se mantienen tan vigentes como cuando apareció en inglés casi tres décadas y media atrás. Escrito por Gerardo Rénique y la recientemente fallecida Deborah Poole, el libro es un análisis de cómo algunos académicos norteamericanos construyen su sujeto de estudio según perspectivas e intereses particulares, en este caso, Sendero Luminoso.

Los hallazgos académicos de los últimos años sobre Sendero lo muestran como una organización compleja, con una estructura rígida, sí, pero también flexible según las circunstancias lo requieran. Conocemos que fue la consecuencia de una cultura política radical posible de rastrear por lo menos desde los años 1930 y con ramificaciones familiares. Sabemos también que fue un movimiento precario, tanto material como ideológicamente, pero que supieron usar esas desventajas para extender su accionar. Y sabemos que tuvieron simpatía inicial de la población local y de la capital antes y después de comenzar su baño de sangre.

Además de ser una de las organizaciones terroristas más violentas del mundo, Sendero fue a su vez un enigma para políticos, investigadores y estrategas nacionales y extranjeros. Aun así, investigadores locales habían logrado realizar trabajo de campo y plantear explicaciones en torno a la dinámica particular de la política ayacuchana. El libro disecciona en particular dos interpretaciones sobre Sendero que tuvieron acogida entre otros académicos y políticos en los años ochenta: las de Cynthia McClintock y David S. Palmer. La primera describía a Sendero como una rebelión campesina, a veces más cercana al proceso de descolonización posterior a la Segunda Guerra Mundial y donde los campesinos en sí quedaban reducidos a víctimas o actores secundarios. Por su parte, Palmer plantea que es una consecuencia de las tensiones “centro-periferia” que caracteriza no solo a Perú sino al Tercer Mundo de aquellos años.

Como lo señalan Rénique y Poole, ambas teorías demuestran sus flancos débiles muy rápidamente, al forzar la inserción de Sendero dentro de marcos teóricos muy rígidos, que dejan de lado la escena regional y las dinámicas de poder rural y universitario de aquellos años. Estos marcos reduccionistas no eran precisamente azarosos: los autores del libro señalan que el fin último de estas propuestas era brindar referentes académicos a las políticas antiterroristas norteamericanas de la etapa posterior a la Guerra Fría, algo no muy distinto a lo que ocurre hoy en día con la Administración Trump.

Es mucho lo que falta conocer sobre Sendero. Algunas de las preguntas no siempre van a ser cómodas, especialmente aquellas que busquen explicar un apoyo temprano a su causa o si quienes se unieron pensaron que podían, a punta de sangre y fusil, cerrar las brechas estructurales del país, y si hay un escenario que permita el surgimiento de una organización similar en el futuro. Por lo pronto, los más interesados en que Sendero no desaparezca parecen ser quienes proclaman haberlos derrotado, por lo cual no sorprende la captura de algún mando ya envejecido, la aparición de pintas mal hechas y en momentos de crisis del gobierno de turno.

“Los nuevos cronistas del Perú” es un recordatorio que desde la academia los principales problemas del país siempre han sido tema de debate para brindar un diagnóstico y posibles salidas. Y que las propuestas están sometidas a críticas y cuestionamientos cuando estas revelan problemas, lo que permite a su vez que los análisis sean más refinados y cuidadosos. Precisamente esta semana en que el Informe de la Verdad y Reconciliación cumple 23 años de haber sido presentado, es importante seguir discutiendo los temas importantes alrededor de uno de los periodos más oscuros de nuestro pasado, como lo fue el periodo de violencia política.