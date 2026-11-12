El machismo hiere a toda la humanidad

La violencia contra las mujeres se ha tratado durante mucho tiempo como un asunto privado. Esa definición le ha restado la urgencia que merece y ha permitido que el machismo, el mecanismo que la sostiene, reproduzca sus causas en las familias y en las instituciones hasta alcanzar a toda la sociedad.

Durante su visita al Perú, el papa León XIV ha condenado la violencia estructural ejercida contra las mujeres. Con esa declaración, una figura de autoridad moral reconocida en el mundo entero ha nombrado con precisión un problema que los poderes políticos suelen tratar con eufemismos. Ese fenómeno incluye la agresión directa y, con la misma intensidad, el conjunto de normas y silencios que sostienen la desigualdad, un entramado que opera antes de que ocurra cualquier acto visible de fuerza.

El machismo hiere, en efecto, a quienes lo padecen y también a quienes crecen aprendiendo a ejercerlo. Los hombres formados en esa cultura desarrollan vínculos que les exigen la supresión de la afectividad y les enseñan a resolver los conflictos con dominación. Los hijos varones heredan ese esquema antes de tener edad para cuestionarlo, y una niña formada en ese entorno aprende, a su vez, a acotar sus propias aspiraciones y a ceder el espacio que por derecho le corresponde. Una sociedad que tolera ese ciclo consolida la desigualdad como norma y compromete su propio tejido.

En el Perú, esa evidencia se traduce en cifras que interpelan al conjunto del país. Los feminicidios se acumulan cada año mientras las medidas de prevención muestran un alcance todavía insuficiente. Esa acumulación refleja también el peso de una cultura que normaliza el control sobre el cuerpo y las decisiones de las afectadas. Los espacios del hogar y del trabajo siguen siendo escenarios donde la agresión de género opera con relativa impunidad.

En ese sentido, la voz de León XIV llega a un país acostumbrado a ver ese problema como algo cultural, casi inevitable. Su relevancia reside precisamente en la disposición de señalar lo que las instituciones prefieren silenciar y de exigirles una rendición de cuentas. La Iglesia, además, tiene presencia sostenida en los territorios donde ese daño rara vez encuentra amparo estatal. Esa interpelación trasciende la feligresía porque habla de una dignidad que ningún credo posee de manera exclusiva.

Por eso, el machismo hiere a toda la humanidad porque empobrece los vínculos y compromete la posibilidad de una vida social más justa. Esa condena, venga de donde venga, obliga a los Estados a actuar, y el Perú recibe ese llamado con la responsabilidad de convertirlo en política pública.