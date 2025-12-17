Oportunidad Nueva: Agenda Digital Peruana 2026-2030, por Erick Iriarte Ahón

Hace unos días se creó el Grupo de Trabajo Multisectorial de naturaleza temporal con el objeto de elaborar la propuesta de la “Agenda Digital Peruana 2026-2030”. El grupo busca elaborar una nueva agenda digital peruana (la última fue 2011-2016 y la previa fue del 2006 al 2011). Es decir, vamos a construir nuestra tercera agenda digital.

Sin embargo, en el intermedio entre la segunda y la tercera se dio la Política 35 del Acuerdo Nacional (24.08.2017), que dice: “El Estado (a) generará una institucionalidad multiestamentaria, con participación del gobierno, sociedad civil, academia y sector privado, con la finalidad de garantizar principios como los de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información (…) (i) diseñará las políticas y la regulación en materia de sociedad de la información y del conocimiento teniendo como base los principios de internet libre, abierto, neutro y para todos (…)”.

Un elemento que nos parece preocupante, y más aún en un Estado pospandémico, es que el comité sea solo gubernamental, con invitación a otros sectores. Esto contradice lo dicho en el Acuerdo Nacional para temas digitales, pero también la visión de un Estado que colabora con los otros estamentos para superar retos sociales. Esta ha sido otra oportunidad que se pudo hacer mejor.

Esta semana se realizó la reunión de Alto Nivel de la Asamblea de Naciones Unidas sobre el WSIS+20 y la posición de Perú fue expresada con estas palabras: “Esta Cumbre parte de una premisa fundamental: la brecha digital es inseparable de la brecha social. La transformación digital no se limita al despliegue de tecnologías; está centrada en la persona. (…). El objetivo no es solo acceder a información, sino aprehenderla y transformarla en conocimiento, productividad y oportunidades para el desarrollo económico y social”.

Confiamos en que el proceso iniciado para esta nueva agenda digital recupere lo expresado ya en la Política 35 del Acuerdo Nacional y en lo expresado por el mismo Estado Peruano frente a sus pares en Naciones Unidas: una agenda construida por sociedad civil, por academia, por sector privado y sector gubernamental; tomando como base las premisas de un internet libre, abierto, neutro y para todos; bajo los principios de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información y centrada en el ciudadano. Y con una premisa consciente permanente: la libertad de expresión es fundamental en esta sociedad de la información; no se deben plantear instrumentos de censura previa, sino de responsabilidades posteriores, tal como se contempla en los diversos acuerdos internacionales que el Perú ha firmado.

Lo digital es parte de la vida; no es un aspecto alejado de la misma, ni separado, ni que requiera regulaciones especiales. Hay que entender que son procesos humanos que tienen un componente digital, por lo que el cierre de la brecha digital no es más que el cierre de la brecha social.