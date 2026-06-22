Trump, fotógrafo a la Fuerza

El más reciente reclamo por la mala conducta de Donald Trump le ha llegado de la primera ministra italiana Giorgia Meloni, en el contexto de la reunión del G7 en Francia. Una Meloni muy indignada afirma que ella no le suplicó a Trump que se hiciera tomar una foto con ella. 'Italia no suplica' es la frase clave de la respuesta.



Pero Meloni, hasta hace poco cercana a Trump, no se ha quedado allí. La primera ministra aprovechó para preguntarse por qué el estadounidense trata a sus aliados con menos respeto que el que dedica a sus aparentes enemigos. Envuelta en ese comentario hay una acusación de traición de Washington a los líderes occidentales.



En efecto, es una buena pregunta, y hay varias respuestas. Una es que la familia Trump, acusada de ser corrupta de la cabeza a los pies, tiene viejos negocios con dirigentes y países que siempre fueron vistos como enemigos de los EE. UU. Eso, se dice, es lo que ha hecho de Trump tan mal negociador en la invasión de Ucrania.



Otra respuesta es que para Trump maltratar a los amigos es una manera de imponerse como el número uno en el mundo. La orgía universal de aranceles desatada apenas llegó al poder sigue siendo el mejor retrato de su gobierno. Trump no se resigna al poder y el prestigio de la Unión Europea, y ha querido supeditarla desde el primer día.



Luego está el acrónimo TACO, para Trump Always Chickens out (Trump siempre se acobarda), acuñado en 2025 por el columnista Robert Armstrong, del Financial Times. Apunta a un fanfarrón que siempre elude una buena pelea; para eso conviene tratar bien a los rivales, a los más poderosos y a los demás. Por el camino se van diluyendo las alianzas históricas de Washington con Occidente.



Volviendo al incidente con Meloni, este ha sido una obvia provocación. Una reunión del G7 es un festival de fotos de dirigentes, juntos, separados o en pares. Pedirle una a Trump es de una redundancia que rayaría en la coquetería. No es la primera vez que Trump fabrica un bulo como ese, que ha sido rechazado con el equivalente de una cachetada.



Hace pocos días Meloni opinó que los ataques de Trump a León XIV eran inaceptables. Ahora el republicano se ha vengado.