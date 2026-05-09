¿Perú y Chile al borde del conflicto?, por Oscar Vidarte Arévalo

Resulta increíble que todavía existan peruanos o chilenos que crean en un escenario de conflicto bélico entre ambos países. Peor, que propongan la recuperación de Arica y Tarapacá, arguyendo ideas nacionalistas propias de otro momento y desconociendo por completo acuerdos internacionales, como el Tratado de Lima de 1929 y su Acta de Ejecución de 1999.

Lamentablemente, lo que ocurre en Ucrania e Irán evidencia que los conflictos entre Estados siguen teniendo vigencia. Hace 20 años las amenazas no tradicionales parecían generar mayor interés, siendo el terrorismo su principal expresión, pero lo que viene sucediendo reafirma el valor de las amenazas tradicionales en la actualidad.

En nuestra región, la principal explicación de este tipo de conflictos fueron asuntos de naturaleza limítrofe, aunque hubo aquellos que tuvieron su razón de ser en el control de recursos y cambios en el balance de poder. Lo sucedido entre Perú y Chile a finales del siglo XIX se inserta más en este segundo grupo, pero finalmente con implicancias limítrofes.

No obstante, en el siglo XXI las diferencias limítrofes entre el Perú y sus países vecinos han sido prácticamente resueltas. Si bien las dinámicas entre nuestros países no están exentas de nuevos problemas (tal como sucedió recientemente entre Perú y Colombia debido a cambios morfológicos en la región fronteriza amazónica), no podemos creer que esto pueda llevarnos a un escenario de conflicto bélico.

La desconfianza histórica entre Perú y Chile, que predominó con toda claridad hasta finales de la Guerra Fría, está siendo superada mediante un proceso de acercamiento que ha contribuido al fortalecimiento de la relación bilateral en todos sus ámbitos, alejando los fantasmas del pasado. Incluso, para aquellos que entienden todo desde una perspectiva de balance de poder, el hard balancing clásico del pasado pareciera haber dado paso a un soft balancing que prioriza la competencia económica sobre las carreras armamentistas.

En ese sentido, promover la posibilidad de un conflicto bélico entre Perú y Chile solo alimenta a aquellos sectores que desean utilizar la amenaza externa para justificar gastos militares innecesarios. Los beneficios de todo lo que ambos países hemos construido a nivel bilateral no podemos ponerlos en riesgo por juegos de guerra irreales e irresponsables, más aún en un contexto internacional particularmente complejo, en el que la cooperación resulta fundamental para hacer frente a los desafíos que afectan a la región.