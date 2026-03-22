Vox quisiera reinar, por Alejandro Céspedes García

«Si la reina de España muriera, Carlos V quisiera reinar». El verso pertenece a una canción infantil del folclore español, pero también ilustra una constante de la política en España: las disputas por el poder y por la legitimidad de quien lo encarna. Este miércoles, esa tensión reaparece en el debate provocado por las recientes palabras del rey Felipe VI sobre la Conquista de América y la reacción de sectores de la ultraderecha.

A lo largo de cinco siglos, la monarquía española ha atravesado crisis y transformaciones políticas. Desde los tiempos de los Reyes Católicos hasta el actual sistema parlamentario, la Corona ha redefinido su papel frente a la sociedad y, luego, la democracia. Esa capacidad de adaptación explica, en parte, su continuidad histórica.

Hace unos días, el rey Felipe VI reconoció que la Conquista de América estuvo marcada por “abusos y controversias” y señaló que ese pasado exige una lectura completa, sin negaciones ni simplificaciones. Sus palabras reabrieron un debate histórico que en los últimos años también ha sido impulsado desde América Latina, especialmente desde México.

Las reacciones no se hicieron esperar. Mientras la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, valoró el gesto dentro de una línea política iniciada por su antecesor, en España algunos dirigentes de Vox y figuras del sector más conservador cuestionaron al monarca por asumir una lectura crítica del pasado colonial. Entre esas voces también destacó la postura de Isabel Díaz Ayuso, quien se sumó a las críticas al enfoque adoptado por el rey. La paradoja es evidente: al intentar fijar una versión rígida de la historia, estos sectores terminan disputando el margen político del propio monarca.

El rey parece entender que reconocer las sombras del pasado no debilita necesariamente a la institución, sino que puede reforzar su legitimidad en una sociedad democrática. Como en el viejo canto popular, siempre aparece alguien que quisiera reinar. Hoy, esa ambición se expresa en la disputa por el relato histórico que impulsa Vox. Pero la historia española demuestra que la Corona ha sobrevivido, sobre todo, cuando ha sabido adaptarse.