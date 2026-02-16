Extrañas guerras, extrañas victorias, por Mirko Lauer

¿Cómo le va a la estrategia de Donald Trump en el Caribe? Hasta ahora ha logrado echarle mano al petróleo venezolano, cuya posesión reclama, pero poco más. En la esfera política, el chavismo sigue actuando contra la población, en lo que más parece un empate con Washington que una derrota de Caracas. La oposición democrática de Venezuela esperaba más.

Ninguna de las dos partes implicadas piensa que lo de Venezuela sea un cambio de régimen. Todavía es temprano para ponerle nombre, pero la naturaleza del nuevo fenómeno ya está a la vista, con dirigentes opositores fuera de prisión, pero con arresto domiciliario. De las fabulosas recompensas por narcotráfico nunca más se supo.

¿Cuán fácil sería replicar Venezuela en Cuba? Hay algunas diferencias. El castrismo no es tan fácil de vincular con el narcotráfico (aunque alguna vez se ha hecho). Cuba no tiene petróleo. Sus únicos atractivos hoy son el mar turquesa y el buen clima. En otras palabras, es casi imposible reflotarla sin cambio de régimen.

Pero en lo que los dos gobiernos se parecen es en la disposición a negociar a partir de sus desgracias económicas. Primero empobrecieron por decenios a sus respectivas poblaciones y luego las van a rematar al imperialismo que tanto denostaron, a cambio de mantener sus privilegios de cúpula ideológica o familiar.

Un comentario de The Guardian sostiene que Trump está convencido de que, sin petróleo, la población cubana desesperada pasará a la protesta que permitirá, como en el coloquialismo cubano, siquitrillar al régimen cubano, o al menos llevarlo de rodillas a la mesa de negociaciones. Suena poco realista. Mientras tanto, el éxodo de cubanos se va acelerando.

La estrategia de Trump en el Caribe va bien o va mal, según lo que esté buscando. Si busca negocios, hasta ahora va bien. Si busca avances de tipo político, son los chavistas quienes se han ido legitimando hasta el momento, y no él.