La pugna entre China y EE. UU. se traslada a América Latina, advierte Mirko Lauer

El reconocido analista y columnista de La República advierte disputas en territorio latinoamericano. | La República | Betsy de los Santos

La disputa entre China y Estados Unidos por influencia global tiene en América Latina uno de sus escenarios más relevantes. Así lo sostiene el analista Mirko Lauer, quien advierte que la creciente presencia china en la región no solo representa una competencia comercial para Washington, sino también un factor incorporado a los principales puntos de fricción política con la Casa Blanca.

América Latina, nuevo escenario de competencia entre China y Estados Unidos

De acuerdo con Lauer, la presencia de China en América Latina no es un fenómeno meramente económico. También cumple un rol estratégico en zonas de conflicto con Estados Unidos, como Cuba y Venezuela, lo que ha dado lugar a una relación compleja entre Beijing y Washington, marcada por tensiones de distinta naturaleza.

Dos frentes de la disputa: ideología y comercio

El análisis identifica dos líneas diferenciadas en la pugna entre ambas potencias. La primera es ideológica y se articula en torno a regímenes que Estados Unidos no reconoce como legítimos. En estos casos, la presencia china o rusa suele ser interpretada como parte de un entramado internacional adverso. Sin embargo, Lauer advierte que no todos los conflictos se desarrollan en contextos autoritarios y señala que el choque con el chavismo pudo haberse iniciado por la presencia comercial china en Panamá.

China avanza donde Estados Unidos retrocede en inversiones

La segunda línea de disputa es comercial. En este ámbito, China ha avanzado con mayor determinación que Estados Unidos. Las principales inversiones chinas en América Latina se concentran en países democráticos. Brasil encabeza la lista con más de US$ 77,000 millones, seguido por el Perú con alrededor de US$ 38,000 millones, impulsados principalmente por la minería y el desarrollo del puerto de Chancay.

Perú y el puerto de Chancay en el centro del tablero geoestratégico

Para Lauer, la presencia china en el Perú adquiere un valor geoestratégico particular. El puerto de Chancay se proyecta como un punto de conexión hacia el océano Pacífico, la Amazonía, la costa atlántica sudamericana y el espacio andino, configurando una plataforma regional que hoy Estados Unidos no ha logrado consolidar al sur del río Grande.

La estrategia discreta de Beijing en Venezuela y Cuba

El columnista subraya que China ha sido cauta en la defensa de sus intereses en Venezuela. En lugar de actuar como una potencia política, ha optado por una postura similar a la de un actor económico afectado, estrategia que también ha seguido Rusia tras la captura de Nicolás Maduro. En el caso de Cuba, señala Lauer, tampoco se observa una reacción intensa por parte de Beijing o Moscú.

Apagones incontrolables y escasez de combustible azotan Cuba. Fuente: AFP

Una región fragmentada frente a la pugna de las superpotencias

Hasta ahora, América Latina ha enfrentado la disputa entre China y Estados Unidos de manera fragmentada, país por país. Para Lauer, esta es casi la única alternativa posible en una región profundamente dividida, donde los mecanismos de coordinación regional muestran debilidad.

El Mercosur como excepción y el desafío del pacto andino

En este escenario, el Mercosur aparece como una excepción parcial, mientras que el pacto andino requiere ser revitalizado. Según el analista, solo una mayor articulación regional permitiría a América Latina enfrentar con mayor cohesión los desafíos derivados de la pugna entre las dos superpotencias.