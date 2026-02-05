Michelle Bachelet: una aliada histórica del Perú rumbo a la ONU, por Hugo Otero Lanzarotti

Quiero recordar que la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, quien actualmente presenta su candidatura a la Secretaría General de las Naciones Unidas, es una fraterna amiga del Perú, país que conoce y aprecia profundamente. La ilustre política fue elegida por su pueblo en dos oportunidades para ejercer la presidencia de su nación, dejando una huella significativa en la vida democrática y social de Chile.

Como exembajador del Perú en Chile, soy testigo del respaldo que Michelle Bachelet brindó a más de 30 mil peruanos que no contaban con permiso de residencia y que lograron regularizar su situación gracias a su firme determinación. Esa decisión les otorgó estabilidad y acceso a los mismos derechos sociales que el Estado chileno garantiza a sus ciudadanos.

Gracias a Michelle Bachelet, miles de libros que fueron saqueados de la Biblioteca Nacional del Perú durante la Guerra del Pacífico, en el siglo XIX, fueron devueltos y hoy forman nuevamente parte de nuestro patrimonio cultural. Nada le impidió, ni siquiera sus más encarnizados adversarios políticos, reconocer los derechos de los peruanos residentes en Chile ni los sentimientos de millones de compatriotas que agradecieron el retorno de ese invaluable legado histórico.

Sin embargo, nuestras relaciones bilaterales atravesaban entonces momentos complejos cuando el Perú presentó, en enero de 2008, una demanda contra Chile ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, el más alto tribunal del mundo, por el tema de la delimitación marítima, que nuestro país consideraba pendiente de resolución. Chile, por su parte, sostenía que el límite ya estaba definido por la costumbre, postura que favorecía sus intereses.

El tribunal internacional dio la razón al Perú mediante un fallo histórico e impecable, que fue acatado por ambas naciones y estableció definitivamente la delimitación marítima. Lejos de generar confrontación, esta decisión marcó el inicio de una etapa fructífera y fraterna en las relaciones entre Perú y Chile. El resultado fue un notable incremento del intercambio comercial y de las inversiones bilaterales, que actualmente superan los 30 mil millones de dólares, según el Consejo Empresarial Chileno-Peruano, generando miles de empleos en los dos países.

La candidatura de Michelle Bachelet cuenta con el respaldo de Brasil y México, cuyos gobiernos han expresado públicamente su apoyo. El gobierno peruano aún no ha dado a conocer su posición, la cual esperamos sea responsable, coherente y orientada a fortalecer la integración regional.

Respaldar la candidatura de Michelle Bachelet significa apostar por el multilateralismo, la defensa del derecho internacional, la cooperación entre los pueblos y la construcción de una comunidad internacional más justa, principios que han guiado su trayectoria política y diplomática. Lo demuestra su posición fraterna frente al Perú.