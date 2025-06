Señor Director:

A través del diario que usted dirige me gustaría dirigir una carta al alcalde de Miraflores, Carlos Canales.

Señor Carlos Canales Anchorena

Alcalde de Miraflores

Presente.-

Me dirijo a usted como vecino de toda la vida de Miraflores, profundamente preocupado e indignado por el rumbo que ha tomado su gestión al frente del municipio. Su desempeño como autoridad no solo viene deteriorando el diseño urbano del distrito, sino también algo mucho más grave: la convivencia entre los miraflorinos.

En diversas declaraciones a la prensa, usted ha descalificado nuestra opinión con el argumento de que “no somos técnicos”, sugiriendo que, por tanto, no comprendemos lo que usted pretende imponer en nuestras calles y parques. Tal afirmación no solo es negativa, sino ofensiva. Porque si bien no todos somos expertos, todos somos ciudadanos con derechos, que contribuimos responsablemente con nuestros arbitrios e impuestos. Nuestro compromiso con el distrito es legítimo y nuestra voz debe ser escuchada.

Lamentablemente, usted parece desinteresado en considerar otras perspectivas. Se ha rodeado de personas que le dicen lo que quiere oír y ha adoptado una actitud autoritaria e intransigente. Esta postura antidemocrática ha traído consigo una creciente polarización, que se manifiesta en protestas, indignación y una creciente desaprobación ciudadana. Su gestión refleja esa división: atropellos, decisiones unilaterales y una notoria falta de diálogo.

Desde su sillón municipal se ha referido de forma despectiva a los vecinos críticos, tratándonos como un “pequeño grupo insignificante”. Esa manera de gobernar, propia de una mala empresa, donde el gerente ordena sin escuchar ni comprender a su equipo, demuestra su total desconocimiento de lo que significa liderar un gobierno local. Gobernar implica concertar, dialogar, construir consensos. Requiere sensibilidad política y vocación de servicio. Lamentablemente, usted no demuestra ni lo uno ni lo otro.

Además, ha optado por amenazar con demandas a quienes disienten con usted. Esa es la reacción de quien teme el debate y es incapaz de construir con pluralidad. Más bien, me resulta preocupante y penoso ver cómo su propia gestión lo conduce hacia el descrédito. Lo triste es que arrastra consigo a nuestro querido Miraflores.

Nací en este distrito, en la calle Juan Fanning, el 24 de marzo de 1945. He sido testigo de su evolución y de su prestigio ganado con esfuerzo por generaciones de vecinos. Por eso me duele profundamente ver cómo hoy se socavan sus valores más fundamentales por decisiones improvisadas y prepotentes.

Este sábado estaré, como ya lo he hecho anteriormente, protestando con indignación y entusiasmo en el Parque Kennedy a las 5 p. m. Seguiré alzando la voz por el bienestar del distrito, porque Miraflores no merece ser víctima de una gestión autoritaria e insensible.

Atentamente,

Hugo Otero Lanzarotti

DNI 08228464