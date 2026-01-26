¿Vida después de Jerí? ¿Qué dice la NASA?, por Mirko Lauer

Un poemario cada tantos años. Falso politólogo. Periodismo todos los días. Natación, casi a diario. Doctor por la UNMSM. Caballero...
Para las principales candidaturas de este año era indispensable vacar a Dina Boluarte a paso de polka, y así desprenderse de ese 95%+ de rechazo ciudadano. Pero con más de 50% de aprobación, nadie hubiera pensado que José Jerí podría caer en manos de los vacadores parlamentarios. Pero allí está, sometido a los peligros del despido intempestivo presidencial.
La primera amenaza vino de la bancada Petroperú, defensora de los privilegios del personal petrolero y sus contratistas. Con lo cual no va a pasar nada en ese pozo sin fondo financiero hasta después de que Jerí se vaya. Es difícil que este tema reúna suficientes votos vacadores, pero los problemas que la campaña puede causar son reales.
La segunda amenaza parece más seria. La visita al empresario chino, cuya vivienda ya ha sido llamada un segundo Sarratea, ha sido un festival para los críticos en medios y memes. El paralelismo establecido con Pedro Castillo ha llevado rápido a la idea de vacancia. Para una parte del Congreso es una forma de mejorar su imagen con culpas ajenas.
Lo más probable es que Jerí no sea vacado, pero las mociones lo van a desacreditar mucho. Entró a Palacio evocando las gestiones de Valentín Paniagua y Francisco Sagasti; va a partir evocando los estilos de Castillo y Boluarte. Por lo pronto, Somos Perú, su partido, ha empezado a tomar prudencial distancia frente a él.
Es una situación complicada. Algunos estiman que las iniciativas para sacar a Jerí son desestabilizadoras. Entre ellos, Fernando Rospigliosi, quien sería el principal beneficiado, y ahora considera todo el tema de la vacancia una tentativa de sabotear el proceso electoral. ¿Sería distinto sin Jerí que con Jerí?
Debería ser igual, salvo que Jerí cayera en la tentación de tratar de inclinar la balanza. Pero el presidente parece más proclive a promover su propia imagen de dinamismo y eficiencia. No lo está logrando, pero hay que reconocerle que es empeñoso. Aunque ahora ha reconocido que la inseguridad no se puede resolver en unos pocos meses.
La visita nocturna al empresario chino, con auto oficial y capucha, evidentemente fue una mala idea. Meterse en una cita que parece a la vez secreta y clandestina, decididamente personal, es algo que traerá cola, sobre todo cuando la investigación, que ya ha comenzado, pase del presidente al empresario.
Un poemario cada tantos años. Falso politólogo. Periodismo todos los días. Natación, casi a diario. Doctor por la UNMSM. Caballero de la Orden de las Artes y las Letras, Francia. Beca Guggenheim. Muy poco X. Cero Facebook. Cero Instagram, cero TikTok. Poemario más reciente: Chifa de Lambayeque (Lima, Personaje Secundario, 2024). Próximo poemario será la quinta edición de Sobrevivir. Acaba de reeditar el poemario Los asesinos de la Última Hora (Lima, Cepo para Nutria, 2025).