Ya viene Marco Rubio, qué susto, por Mirko Lauer

Por unos pocos años, la idea de que la presencia china en el puerto de Chancay era un peligro funcionaba como una broma de dudoso humor. Después de la captura de Nicolás Maduro, esto ya no es así. Hay una voracidad yanqui suelta en plaza. La nacionalidad del empresario acaba de entrar en la ecuación de las inversiones en América Latina. Algo que puede funcionar como un desincentivo.

Pero el Chancay chino no ha pasado a ser el único peligro. Los EE. UU., un importante consumidor de droga peruana, acaba de perder la paciencia geopolítica. Así, como en Venezuela, nuestro Estado empezará a ser visto tan culpable, o casi, que los narcos de la cocaína. Es muy distinto que intervenga la DEA a que lo haga el Comando Sur de los EE. UU.

La postura de los diversos países de América Latina sobre el reciente asalto a Caracas puede afectar seriamente el comercio intrarregional del Perú. Torre Tagle viene arrastrando los pies en el tema, pero es claro que está más cerca de Trump que de los amigos de Maduro, y eso tiene que terminar influyendo en la importante relación con China.

El Perú internacional nunca ha coincidido con Beijing al 100 %, y las discrepancias que hemos tenido han sido de segundo nivel, digamos. Por ejemplo, Rusia en Ucrania, con China pro y Perú contra. ¿El tema de Venezuela va a ser uno de esos temas remotos y secundarios? Dependerá mucho de cómo evolucione, sobre todo la parte petrolera.

El escenario que se viene en la zona no necesariamente es apocalíptico para nosotros, pero hará del Canciller el ministro n.º 1 del gabinete en lo político (ya lo es en lo administrativo). ¿Mantiene su sentido la idea misma de integración económica de América Latina? Lo que le viene sucediendo al Mercosur con Europa es un signo de los nuevos tiempos.

La derecha latinoamericana triunfante se va a oponer a China y a la Unión Europea, por razones ideológicas. Es muy probable que nuestro próximo gobierno participe en ese club, para nosotros una ubicación costosa que las simpatías de Trump no van a poder compensar. Así, con minería, agroindustria y todo, la economía peruana va a tener que ser vuelta a pensar.