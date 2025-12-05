Castillo y sus amigos congresistas (¡pof!), por Mirko Lauer

Pedro Castillo y sus cómplices se vienen salvando de la inhabilitación en el Congreso gracias a que algunos grupos los ven como un activo electoral. Estos son Juntos por el Perú (que incluye Voces del Pueblo y el Bloque Magisterial), Perú Libre, Bancada Socialista y el Bloque Democrático Popular. Nada ilustre por allí, pero sí muchas expectativas de ser reelegidos.

Todos ellos votaron en contra de que Castillo & co. sean inhabilitados para la política y la administración durante 10 años. A grandes rasgos, y con todas las salvedades del caso, esas seis bancadas pueden ser definidas como la izquierda del Congreso. En cierto modo vienen definiendo a Castillo como su dirigente, o por lo menos líder espiritual.

Pero si Castillo tiene algún interés electoral, al no poder ir detrás de él (está inhabilitado por dos años), es casi seguro que ninguno en ese conglomerado pasará a la segunda vuelta. Aunque esa fuerte posibilidad es algo que no parece quitarles el sueño, pues los ojos de esos congresistas están más bien clavados en las próximas listas parlamentarias.

Ahora bien, evitarle a Castillo esa larga inhabilitación es un flaco favor, pues sus años de cárcel van a seguir allí, igual que su condición de sentenciado. Algunos piensan que ciertos beneficios carcelarios (buena conducta, dos por uno, etc.) pueden acortar drásticamente la pena de cárcel. No es a esas seis bancadas que él va a dar las gracias, si sucede.

Con mucho más inteligencia y recursos, Alberto Fujimori no pudo zafarse de su condena hasta muy avanzada su vida. Con abogados tan groseros como los que vienen exhibiendo, es poco probable que el castillismo logre sacudirse de su condena con alguna rapidez. Además, apenas entren al Congreso, si entran, sus partidos hoy amigos se van a desinteresar del asunto.

El interés de estos meses va a ser por Castillo como locomotora al Congreso de una parte de la izquierda. La idea de su regreso a la presidencia es algo que no va a ninguna parte, y que no se puede tomar en serio. Pero para su desgracia esa es la vara con la que va a ser medido de aquí en adelante, incluso por él mismo en su intensa furia.

NOTA: ¿El fiscal capturado con las manos en la coima tendrá algo nuevo que decir sobre el cerco judicial a Alan García?